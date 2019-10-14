Александр Турчин об IT-вузе в Беларуси: «Мы планируем систему грантов для наших одарённых ребят»

Новости Беларуси. Профильный IT-вуз будет создан в Беларуси. Идею его создания поддержал Президент. 14 октября Александр Лукашенко провел совещание по развитию цифровой отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул, информатизация – один из приоритетов социально-экономического развития нашей страны на ближайшее пятилетие, и сегодня, по сути, наш бренд. Прежде всего, благодаря передовому законодательству и беспрецедентным условиям работы, которые обеспечивает принятый в Беларуси Декрет о развитии цифровой экономики.

Глава государства акцентирует внимание: важно не допустить перенасыщения кадрами, не стоит забывать и о работе на земле. Кроме того, у правительства есть новые предложения по усовершенствованию системы управления цифровыми процессами. Сегодня они внесены на рассмотрение Президенту. Цифровизация постепенно входит во все сферы жизни, однако цифровая трансформация страны происходит не теми темпами, на которые рассчитывали.

Александр Лукашенко напомнил, что во время пятого Всебелорусского собрания ставили задачу создать цифровое правительство к 2020 году. Пока этого не произошло. В чем причины – предстоит разобраться. В ближайшее время наш Президент намерен провести масштабное совещание с «цифровиками».

Тема образования была основной во время совещания. Об этом после, общаясь с журналистами, сообщил первый вице-премьер Александр Турчин. В частности, он отметил, что главной задачей IT-вуза будет подготовка кадров «экстра-класса» для всей цифровой сферы. Образовательная площадка будет создана на базе двух – БНТУ и БГУИР, а вот основные финансовые обязательства возьмет Парк высоких технологий.