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Синоптики прогнозируют, что тепло в Беларуси сохранится до конца недели

14 октября 2019 12:03
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Новости Беларуси. Название праздника Покров связано еще и с первым снегом, который «покрывал» землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Синоптики прогнозируют, что тепло в Беларуси сохранится до конца недели-1

Считалось, «не покрыл Покров – не покроет и Рождество», значит зима будет малоснежной. А если южный ветер в этот день – к теплу.

Покров день. Какие есть традиции и запреты у этого праздника? (читать далее)   

Синоптики прогнозируют, что тепло в Беларуси сохранится до конца недели-4

14 октября вместо снежного покрова на улице немного запоздавшее бабье лето – до плюс 20 градусов фиксируют столбики термометров. Тепло в Беларуси сохранится практически до конца недели.

Синоптики прогнозируют, что тепло в Беларуси сохранится до конца недели-7

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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