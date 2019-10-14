Синоптики прогнозируют, что тепло в Беларуси сохранится до конца недели

Новости Беларуси. Название праздника Покров связано еще и с первым снегом, который «покрывал» землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Считалось, «не покрыл Покров – не покроет и Рождество», значит зима будет малоснежной. А если южный ветер в этот день – к теплу.