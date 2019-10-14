Александр Лукашенко поддержал идею о создании IT-вуза в Беларуси

Новости Беларуси. Профильный IT-вуз будет создан в Беларуси. Идею его создания поддержал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 октября Александр Лукашенко провел совещание по развитию цифровой отрасли. Глава государства подчеркнул, информатизация – один из приоритетов социально-экономического развития нашей страны на ближайшее пятилетие, и сегодня, по сути, наш бренд.

Прежде всего, благодаря передовому законодательству и беспрецедентным условиям работы, которые обеспечивает принятый в Беларуси Декрет о развитии цифровой экономики.

Глава государства акцентирует внимание: важно не допустить перенасыщения кадрами, не стоит забывать и о работе на земле. Кроме того, у правительства есть новые предложения по усовершенствованию системы управления цифровыми процессами. Сегодня они внесены на рассмотрение Президенту. Цифровизация постепенно входит во все сферы жизни, однако цифровая трансформация страны происходит не теми темпами, на которые рассчитывали. Александр Лукашенко напомнил, что во время пятого Всебелорусского собрания ставили задачу создать цифровое правительство к 2020 году. Пока этого не произошло. В чем причины – предстоит разобраться. В ближайшее время наш Президент намерен провести масштабное совещание с «цифровиками».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что все же такое цифровизация, информатизация, компьютеризация? Чем отличаются друг от друга, что в приоритете. Я уже как-то намекал нашим «цифровикам», что, рассуждая на тему, далекую от понимания нашим населением (90-95% вообще не понимают, что это такое), мы просто запугиваем его, не разъясняя, что же такое цифровизация.

Другая тенденция: все большее и большее количество продвинутых людей видят себя только менеджерами цифровых компаний, занимающимися цифровыми или IT-технологиями. Я намекнул на то, что землю пахать, гайки точить, создавать продукты машиностроения и прочее – это останется еще надолго, если не навсегда. Хотя «цифра» пронизывает все отрасли, и эти в том числе. От этого мы не уходим и уходить не собираемся. Надо в этом ворохе (естественном, объективно сложившемся) идей и действий разобраться.



