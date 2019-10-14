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Более 2,7 миллионов белорусов уже приняли участие в переписи населения

14 октября 2019 11:19
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Новости Беларуси. 2 миллиона 753 тысячи белорусов уже приняли участие в переписи населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 2,7 миллионов белорусов уже приняли участие в переписи населения-1

Такие данные приводит Национальный статистический комитет. Почти 40 % предпочли заполнить анкету онлайн. Напомню, для того, чтобы «переписаться» в интернете осталось 4 дня. Параллельно работают стационарные участки. Интерактивная карта с их адресами размещена на сайте Белстата. 

Более 2,7 миллионов белорусов уже приняли участие в переписи населения-4

Пункты будут доступны весь период переписи – до 30 октября. Переписчики же выйдут по адресам проживания респондентов в следующий понедельник. Учитывая все новации нынешней кампании, в Белстате рассчитывают, что получится переписать максимальное количество людей. Это одна из главных задач. 

# Статистика # общество # Фотофакт

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