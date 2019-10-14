Более 2,7 миллионов белорусов уже приняли участие в переписи населения

Новости Беларуси. 2 миллиона 753 тысячи белорусов уже приняли участие в переписи населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие данные приводит Национальный статистический комитет. Почти 40 % предпочли заполнить анкету онлайн. Напомню, для того, чтобы «переписаться» в интернете осталось 4 дня. Параллельно работают стационарные участки. Интерактивная карта с их адресами размещена на сайте Белстата.