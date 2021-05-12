Белорусы собирают деньги на восстановление костёла в Будславе. Как можно помочь отреставрировать святыню?

Новости Беларуси. Для ликвидации последствий пожара в костеле в Будславе в Минско-Могилевской архиепархии создана специальная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она уже приступила к решению насущных проблем.

Известно, что за сутки белорусы собрали более 40 тысяч рублей на восстановление святыни. Средства можно перечислять на текущий счет прихода Успения Пресвятой Богородицы.

Костел в Будславе – одна из трех малых базилик в стране. Он является исторической и культурной ценностью, а Будславский фестиваль включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.