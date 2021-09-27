Рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Кого и с какими болезнями теперь будут принимать в поликлиниках?

Новости Беларуси. Поликлиники и больницы переходят на режим работы в эпидемиологический период, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Связано это с повышением заболеваемости инфекцией COVID-19 и ОРВИ. Приостановлены профилактические медосмотры.

Попасть в поликлинику теперь можно только с признаками заболевания – ОРВИ, коронавируса, а также для получения экстренной и неотложной помощи. Исключение составляют обязательные медосмотры работающих. Эти же правила касаются и детских поликлиник.

Анна Котова, главный врач УЗ «6-я городская детская клиническая поликлиника»:

Хочется обратить внимание родителей, что справка о состоянии здоровья в учреждения образования должна выдаваться в месяц рождения ребенка. И данный осмотр врача является плановым. Создавать лишнюю нагрузку на учреждения здравоохранения в таких серьезных условиях для того, чтобы прийти за справкой о состоянии здоровья в школу, является нецелесообразным. Обращаться нужно в случае необходимости и, конечно же, когда есть нарушения со стороны здоровья детей. И хочется обратиться с просьбой к взрослому населению, чтобы они обязательно выполняли свои обязательства как родители: проводили вакцинацию против коронавирусной инфекции.