Прямая линия по вопросам развития Минска состоится 29 сентября. По какому номеру и когда звонить?

Новости Беларуси. 29 сентября пройдет прямая телефонная линия начальника главного управления контроля по Минску Юрия Фролова с жителями столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Любой желающий сможет внести предложения по актуальным вопросам развития города, поделиться мнением по поводу работы предприятий и организаций, деятельности контролирующих и надзорных органов. Обратиться на прямую линию и задать вопрос можно по телефону 222-44-44, с 14:00 до 16:00.