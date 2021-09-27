Прямой эфир

Прямая линия по вопросам развития Минска состоится 29 сентября. По какому номеру и когда звонить?

27 сентября 2021 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 29 сентября пройдет прямая телефонная линия начальника главного управления контроля по Минску Юрия Фролова с жителями столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Прямая линия по вопросам развития Минска состоится 29 сентября. По какому номеру и когда звонить?-1

Любой желающий сможет внести предложения по актуальным вопросам развития города, поделиться мнением по поводу работы предприятий и организаций, деятельности контролирующих и надзорных органов. Обратиться на прямую линию и задать вопрос можно по телефону 222-44-44, с 14:00 до 16:00.  

# Прием граждан # общество # Юрий Фролов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский союз женщин: почему даже бегущие от войны люди становятся инструментом против нашей страны?
27 сентября 2021 14:51

Белорусский союз женщин: почему даже бегущие от войны люди становятся инструментом против нашей страны?

Рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Кого и с какими болезнями теперь будут принимать в поликлиниках?
27 сентября 2021 14:48

Рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Кого и с какими болезнями теперь будут принимать в поликлиниках?

Санация в Беларуси. Как помогают предприятиям, оказавшимся на грани банкротства?
27 сентября 2021 14:44

Санация в Беларуси. Как помогают предприятиям, оказавшимся на грани банкротства?