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Станет символом мира и взаимопонимания. Посмотрите, какой арт-объект появился в Советском районе Минска

29 апреля 2021 14:12
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Новости Беларуси. Необычный арт-объект появился в Советском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Станет символом мира и взаимопонимания. Посмотрите, какой арт-объект появился в Советском районе Минска-1

Аллею на улице Кульман украсила скамья примирения. Авторы идеи – первичные профсоюзные организации района.

Лавочку дружбы установили накануне праздника труда. Ее торжественное открытие приурочили к Году народного единства. Необычная скамейка станет символом мира, взаимопонимания и согласия.

Станет символом мира и взаимопонимания. Посмотрите, какой арт-объект появился в Советском районе Минска-4

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:
Эта скамья станет символом примирения людей, которые имеют разные взгляды. Это возможность примирить людей. Я надеюсь, что этот арт-объект района станет популярным среди молодоженов – это немаловажно. Мы этим самым украшаем не только район, но и столицу.

Станет символом мира и взаимопонимания. Посмотрите, какой арт-объект появился в Советском районе Минска-7

Галина Зверко, председатель Советского районного объединения организаций профсоюзов:
Я приглашаю всех, кто мирится, кто ругается. Кто-то, может, не может друг к другу даже подойти и начать разговор для примирения. Для этого есть скамья примирения. Вольно, невольно люди присядут на скамью примирения, съедутся друг к другу, и все у них будет хорошо.

Станет символом мира и взаимопонимания. Посмотрите, какой арт-объект появился в Советском районе Минска-10

Открытие арт-объекта прошло празднично, с музыкальным сопровождением. Кроме того, рядом со скамьей посадили две сирени. Сейчас это место станет не только уголком мира, но и красоты и уюта.

# Арт-проекты # общество # Александр Щекович # Галина Зверко # Фотофакт

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