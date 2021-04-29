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Альпинарий и выставочный павильон. Что появится в Ботаническом саду до 2022 года?

29 апреля 2021 14:17
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Новости Беларуси. Минский ботанический сад получит почти 24 миллиона рублей из госбюджета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Деньги пойдут на экспозиционную оранжерею с торгово-выставочным павильоном.

Альпинарий и выставочный павильон. Что появится в Ботаническом саду до 2022 года?-1

Также до 2022 года учреждение получит средства на возведение альпинария. Это композиция из натуральных камней для растений горных флор.

Альпинарий и выставочный павильон. Что появится в Ботаническом саду до 2022 года?-4

В ближайшие три года в ботаническом саду планируют открыть сразу несколько новых экспозиций, посвященных флоре Таджикистана, японскому саду, миру пионов и аптекарскому огороду.

Альпинарий и выставочный павильон. Что появится в Ботаническом саду до 2022 года?-7

Также будут реконструированы существующие участки с растениями и обустроена площадка для проведения массовых мероприятий.

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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