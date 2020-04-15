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Александр Солодуха: «Хочется сказать огромное спасибо всем врачам, которые сейчас день в день помогают всем выстоять»

15 апреля 2020 15:52
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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом.

Александр Солодуха: «Хочется сказать огромное спасибо всем врачам, которые сейчас день в день помогают всем выстоять»-1

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:
Дорогие друзья, дорогие белорусы! Сейчас очень непростая ситуация – не только у нас в стране, но и на всем земном шаре. Верьте в себя, верьте в победу. Хочется сказать огромное спасибо всем врачам, которые сейчас день в день помогают всем выстоять. Вместе мы сила! Не унывайте, не теряйте надежду. Всё будет обязательно хорошо. Мы победим! Мы – белорусы!

Александр Солодуха: «Хочется сказать огромное спасибо всем врачам, которые сейчас день в день помогают всем выстоять»-4

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# Коронавирус # общество # Александр Солодуха # Фотофакт

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