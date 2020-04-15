Шпаковский призвал ФПБ и «Белую Русь» направить треть взносов в фонд Минздрава

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Я думаю, что и бизнес, и все ответственные граждане должны сейчас проявить инициативу и вот в этот фонд, который Минздрав сформировал – туда какую-то часть от своих доходов просто, как говорится по-белорусски, «ахвяраваць» – пожертвовать. Опять-таки, из этого фонда, я думаю, надо продумать законодательно, как можно премировать наших докторов. И опять-таки те организации прогосударственные, которые есть – ФПБ, «Белая Русь» – они все в обязательном порядке собирают взносы. Один раз в месяц – 30% от взносов направьте в этот фонд, и мы сможем достойно поощрить тех людей, которые сейчас находятся на острие. И многие из которых, я думаю, скорее всего, к сожалению, столкнутся с очень печальными для себя последствиями вследствие того, что борются с коронавирусом.

Где брать точную информацию о ситуации c коронавирусом в Беларуси и мире? Что каждый из нас может сделать, чтобы сдержать инфекцию? Смотрите 15 апреля в 20.30 на СТВ.