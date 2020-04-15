Любовь Черкашина о коронавирусе: «Не будем забывать, что жизнь обязательно продолжается»

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.