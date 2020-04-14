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Геннадий Давыдько о коронавирусе: «Такие напасти заставляют нас переосмысливать многие вещи»

14 апреля 2020 16:14
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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.

Геннадий Давыдько о коронавирусе: «Такие напасти заставляют нас переосмысливать многие вещи»-1

Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:
Дорогие друзья! Все эти гриппозно-коронавирусные испытания мы, конечно, выдержим, мы победим. Самое главное, какими мы потом будем, потому что такие напасти заставляют нас переосмысливать многие вещи и возвращаться к исконным ценностям – семья, дети, родные. Надо беречь друг друга, надо добрее друг к другу относиться. Мы и не такое побеждали. Выдержим и это.

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Геннадий Давыдько о коронавирусе: «Такие напасти заставляют нас переосмысливать многие вещи»

# Коронавирус # общество # Геннадий Давыдько # Фотофакт

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