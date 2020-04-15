Не едьте на Пасху в регионы! Объясняем, почему

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Если мы нашим людям не запрещаем выходить из дома, если мы не запрещаем им вести тот образ жизни относительно комфортный, к которому они привыкли, то здесь, опять-таки, необходимо призвать к ответственности.

Вот, впереди пасхальные праздники. Понятно, что многие захотят поехать в регионы к своим дедушкам, бабушкам, матерям. Региональные больницы (по моим данным, я далеко не врач, коллеги гораздо глубже знают эту тему) оборудованы хуже, чем в Минске. И средств индивидуальной защиты там может не хватать. И медперсонал не настолько хорошо квалифицирован. И аппаратов не так много. И пожилые люди живут в сельской местности, которые являются группой риска.

Вот если общество наше проявит ответственность и в эти дни воздержится от этих поездок, и будет слушать рекомендации Минздрава, мы от экспоненциального роста уйдём и, в принципе, сможем поддерживать нашу систему в относительно стабильном виде и дальше, как бы, избежать тех чрезвычайных мер, которые принимают соседние страны.

Где брать точную информацию о ситуации c коронавирусом в Беларуси и мире? Что каждый из нас может сделать, чтобы сдержать инфекцию? Смотрите 15 апреля в 20.30 на СТВ.