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Шпаковский о призывах ввести карантин: «Хотят дестабилизировать обстановку, столкнуть власть и общество»

15 апреля 2020 15:04
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Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Шпаковский о карантине: «Ограничить базовые права людей на перемещение свободное. Беларусь этим путём не пошла»

Шпаковский о призывах ввести карантин: «Хотят дестабилизировать обстановку, столкнуть власть и общество»-1

Александр Шпаковский, политический аналитик:
Я когда читаю, скажем, во Франции за первую неделю карантина вынесли 40 тысяч штрафов. Но неужели этого хотят те силы, которые призывают к введению этих жёстких ограничений у нас? Они, мне кажется, просто-напросто хотят дестабилизировать обстановку, столкнуть власть и общество. Чтобы правоохранительные органы, знаете, бегали за молодыми мамами с колясками и штрафовали их. Но мы этого в стране не допускаем. Не допускаем, благодаря кому? Врачам.

Где брать точную информацию о ситуации c коронавирусом в Беларуси и мире? Что каждый из нас может сделать, чтобы сдержать инфекцию? Смотрите 15 апреля в 20.30 на СТВ.

# Коронавирус # общество # Александр Шпаковский

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