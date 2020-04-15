Шпаковский о призывах ввести карантин: «Хотят дестабилизировать обстановку, столкнуть власть и общество»

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Я когда читаю, скажем, во Франции за первую неделю карантина вынесли 40 тысяч штрафов. Но неужели этого хотят те силы, которые призывают к введению этих жёстких ограничений у нас? Они, мне кажется, просто-напросто хотят дестабилизировать обстановку, столкнуть власть и общество. Чтобы правоохранительные органы, знаете, бегали за молодыми мамами с колясками и штрафовали их. Но мы этого в стране не допускаем. Не допускаем, благодаря кому? Врачам.

Где брать точную информацию о ситуации c коронавирусом в Беларуси и мире? Что каждый из нас может сделать, чтобы сдержать инфекцию? Смотрите 15 апреля в 20.30 на СТВ.