Шпаковский о призывах ввести карантин: «Хотят дестабилизировать обстановку, столкнуть власть и общество»

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
Шпаковский о карантине: «Ограничить базовые права людей на перемещение свободное. Беларусь этим путём не пошла»
Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
Шпаковский о карантине: «Ограничить базовые права людей на перемещение свободное. Беларусь этим путём не пошла»
Александр Шпаковский, политический аналитик:
Я когда читаю, скажем, во Франции за первую неделю карантина вынесли 40 тысяч штрафов. Но неужели этого хотят те силы, которые призывают к введению этих жёстких ограничений у нас? Они, мне кажется, просто-напросто хотят дестабилизировать обстановку, столкнуть власть и общество. Чтобы правоохранительные органы, знаете, бегали за молодыми мамами с колясками и штрафовали их. Но мы этого в стране не допускаем. Не допускаем, благодаря кому? Врачам.
Где брать точную информацию о ситуации c коронавирусом в Беларуси и мире? Что каждый из нас может сделать, чтобы сдержать инфекцию? Смотрите 15 апреля в 20.30 на СТВ.