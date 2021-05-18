Александр Шпаковский о TUT.BY: деятельность такого рода ресурса рано или поздно должна была быть скорректирована уполномоченными органами

Новости Беларуси. 18 мая в центре финансового скандала оказался небезызвестный в Беларуси интернет-портал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ:

Ресурс, который возомнил себя флагманом информационной войны против государства, рассчитывая на западное прикрытие, оказался в центре финансовой аферы. На площадке, не стесняясь, поставили на поток информационные вбросы, направленные на разрушение страны. И если раньше они боялись откровенно агитировать за свержение власти, то в последний год это уже бывшее СМИ стало откровенным пропагандистским листком. КГК: в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело

По факту уклонения от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело. Общество с ограниченной ответственностью в 2019 году получило статус резидента Парка высоких технологий, и им была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ, имеющих налоговые льготы. «Речь идёт в частности о фонде BYSOL». В Генпрокуратуре рассказали, почему Мининформ ограничил доступ к TUT.BY ​В странах западной демократии, как они себя называют, это преступление очень серьезное

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Если мы комментируем уголовно-правовую составляющую, то мне достаточно сложно давать оценки. Да это и неправильно – на этапе следствия давать какие-то оценки, не будучи погруженным в следственный процесс, не имея полноценной информации в материалах дела. Могу лишь сказать, что возбуждено уголовное дело по статье за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Надо отметить, что, скажем, в странах западной демократии, как они себя называют, в Соединенных Штатах Америки, да и в странах Европейского союза это преступление очень серьезное, и санкции за него значительно более строгие, нежели в белорусском законодательстве.

У нас же по какой-то причине хозяйствующие субъекты считают возможным уклоняться от уплаты налогов, при этом все они имеют претензии социального характера к государству. То есть, как я говорю, платят зарплаты в конвертах, но переживают о судьбе бабушки, которая получает маленькую пенсию. Повторюсь, этот аспект мне комментировать сложно. ​«Зачастую там публикуются не просто не корректно интерпретированные новости, но откровенно информация подается лживо» Что касается аспектов, связанных с информационной деятельностью данного ресурса, то я, например, неоднократно говорил и как политический эксперт, и как член правления Союза журналистов, уполномоченный по вопросам защиты прав журналистов, что данный ресурс ангажированный, он не объективный, зачастую там публикуются не просто некорректно интерпретированные новости, но откровенно информация подается лживо. То есть публикуется то, что можно назвать сознательной дезинформацией, направленной на, скажем так, изменение сознания белорусского общества, формирование чувства тревожности, побуждение к протестным действиям. Формирование разрыва и розни между людьми и между гражданами и органами государственной власти и управления.

В связи с этим мне представляется, что деятельность такого рода ресурса рано или поздно должна была быть скорректирована уполномоченными органами. И не зря TUT.BY был лишен статуса СМИ по решению суда, не зря Министерство информации неоднократно выносило предупреждения данному сайту. Еще один аспект я бы хотел отметить, он такой не правовой, но моральный. Вы знаете, с 2019 года ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», которое является учредителем портала TUT.BY, числится в качестве резидента Парка высоких технологий. Членство в Парке высоких технологий предполагает особый режим, льготный режим осуществления хозяйственной деятельности, который предусмотрен соответствующими актами законодательства, в том числе указом Президента. Вот этим всем IT-компаниям, для них предусмотрены серьезные, очень серьезные льготы. ​«Если вы занимаете антигосударственную позицию, тогда зачем же вы просите у государства льгот, в том числе налогового характера»

Понимаете, на мой взгляд, если честно, это апофеоз наглости и аморальности: с одной стороны выступать флагманом информационной войны против государства и против Президента лично, против Лукашенко, ведь они борются в том числе именно с ним не только как с политическим лидером, но как с человеком, всяческие его оскорбляя и дискредитируя. Но при этом не стесняются пользоваться льготами, предоставленными белорусским государством и указами этого самого государственного деятеля, Президента Республики Беларусь. Вот это, на мой взгляд, апофеоз двойных стандартов, наглости, аморальности, которые чисто по-человечески я не берусь осуждать, но, скажем так, моя оценка этого негативная. Это не по-людски. Вот если вы занимаете антигосударственную позицию, тогда зачем же вы просите у государства льгот, в том числе налогового характера, а, кроме того, еще и используете этот свой особый правовой статус для того, чтобы не заплатить то, что положено.