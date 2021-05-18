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«Речь идёт, в частности, о фонде BYSOL». В Генпрокуратуре рассказали, почему Мининформ ограничил доступ к TUT.BY

18 мая 2021 16:52
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Новости Беларуси. 18 мая в центре финансового скандала оказался небезызвестный в Беларуси интернет-портал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По факту уклонения от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело.

КГК: в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело

«Речь идёт, в частности, о фонде BYSOL». В Генпрокуратуре рассказали, почему Мининформ ограничил доступ к TUT.BY-1

Сегодня на основании уведомления Генпрокуратуры Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу TUT.BY и его копиям. Причина – многочисленные факты нарушений закона о СМИ.

«Речь идёт, в частности, о фонде BYSOL». В Генпрокуратуре рассказали, почему Мининформ ограничил доступ к TUT.BY-4

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Генпрокуратура в ходе мониторинга выявила факты многократных нарушений законодательства в части размещения запрещенной информации на портале TUT.BY. Согласно статье 38 закона о средствах массовой информации, в СМИ, на интернет-ресурсах запрещено распространение сведений от имени организаций, которые не прошли в установленном порядке государственную регистрацию, когда такая регистрация обязательна. Речь идет, в частности, о фонде BYSOL, который не зарегистрирован в Беларуси. В итоге Министерство информации на основании уведомления Генпрокуратуры приняло решение ограничить доступ к ресурсу TUT.BY.

«Речь идёт, в частности, о фонде BYSOL». В Генпрокуратуре рассказали, почему Мининформ ограничил доступ к TUT.BY-7

Прокомментировали ситуацию и в Союзе журналистов Беларуси, выразив сожаление, что в нашем законодательстве существуют лазейки, позволяющие работать против государственных и национальных интересов. Теперь в БСЖ будут думать, как помочь тем сотрудникам портала, которые соответствуют этическим и профессиональным стандартам. Ущерб от экономических преступлений TUT.BY составляет миллионы долларов.

# Прокуратура Беларуси # общество # Дмитрий Брылев # Фотофакт

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