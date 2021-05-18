«Речь идёт, в частности, о фонде BYSOL». В Генпрокуратуре рассказали, почему Мининформ ограничил доступ к TUT.BY

Новости Беларуси. 18 мая в центре финансового скандала оказался небезызвестный в Беларуси интернет-портал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По факту уклонения от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело. КГК: в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело

Сегодня на основании уведомления Генпрокуратуры Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу TUT.BY и его копиям. Причина – многочисленные факты нарушений закона о СМИ.

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

Генпрокуратура в ходе мониторинга выявила факты многократных нарушений законодательства в части размещения запрещенной информации на портале TUT.BY. Согласно статье 38 закона о средствах массовой информации, в СМИ, на интернет-ресурсах запрещено распространение сведений от имени организаций, которые не прошли в установленном порядке государственную регистрацию, когда такая регистрация обязательна. Речь идет, в частности, о фонде BYSOL, который не зарегистрирован в Беларуси. В итоге Министерство информации на основании уведомления Генпрокуратуры приняло решение ограничить доступ к ресурсу TUT.BY.