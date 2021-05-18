КГК: в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. 18 мая в центре финансового скандала оказался небезызвестный в Беларуси интернет-портал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По факту уклонения от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело.

Общество с ограниченной ответственностью в 2019 году получило статус резидента Парка высоких технологий, и им была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ, имеющих налоговые льготы.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР КГК Беларуси:

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 18 мая текущего года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью второй статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении должностных лиц общества с ограниченной ответственностью «ТУТ БАЙ МЕДИА». Обществом в 2019 году был получен статус резидента Парка высоких технологий. Вместе с тем по данным департамента финансовых расследований, им была получена выручка от деятельности, не разрешенной для резидентов Парка высоких технологий.

О данных фактах нами было проинформировано государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий». На основании полученной информации о допущенных нарушениях наблюдательным советом Парка высоких технологий 18 мая текущего года было принято решение об утрате обществом с ограниченной ответственностью «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на налоговые льготы, предоставленные в соответствии с Декретом главы государства от 22 сентября 2005 года № 12 «О Парке высоких технологий».