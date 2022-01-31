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Александр Лукьянов о Послании Президента: каждому белорусу надо ответить на вопрос, насколько мы готовы, чтобы самостоятельно жить

31 января 2022 07:21
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Новости Беларуси. Граждане Беларуси продолжают искать ответы на вопросы, заданные им Президентом во время ежегодного обращения к народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукьянов о Послании Президента: каждому белорусу надо ответить на вопрос, насколько мы готовы, чтобы самостоятельно жить-1

Готовы ли белорусы платить за собственную оборону и государство? За суверенитет и независимость? Проявлять инициативу и работать на себя? Озвученные темы – особенность Послания 2022 года. Ведь раньше жители нашей страны лишь получали ответы на свои вопросы, а в этот раз процесс стал двусторонним. Глава государства дал пищу для размышлений. Особый отклик заданные темы вызвали у молодежи.  

Александр Лукьянов о Послании Президента: каждому белорусу надо ответить на вопрос, насколько мы готовы, чтобы самостоятельно жить-4

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:   
Главой государства был затронут ряд важных тем, и очень важно, что он также задал ряд важных вопросов, на которые сегодня необходимо ответить каждому белорусу, чтобы понимать, насколько мы готовы к тому, чтобы самостоятельно жить, отвечать за поступки, отвечать за свои действия. Это глубинные вопросы, на которые еще каждому необходимо ответить.  

Александр Лукьянов о Послании Президента: каждому белорусу надо ответить на вопрос, насколько мы готовы, чтобы самостоятельно жить-7

Александр Прохоров, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:  
Были затронуты вопросы трудового воспитания и развития студотрядовского движения. Непосредственно ответ молодежи: если хочешь заработать деньги, в первую очередь надо потрудиться. И как раз студенческий отряд дает такую возможность. У нас любой молодой человек в возрасте от 14 лет может принять участие в работе студенческого отряда. У нас созданы уникальные условия в Республике Беларусь благодаря инициативе и личной поддержке главы государства. Таких условий нет ни в ближнем, ни в дальнем зарубежье.  

Выступление Президента набирает популярность и на интернет-площадках. Видеосервисы фиксируют рекордное количество просмотров. Очевидно, что не только наши соотечественники анализируют основные посылы Александра Лукашенко.  

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