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6 млн человек уничтожил Холокост. Вспоминаем страшные события войны и то, что происходило в Минском гетто

30 января 2022 19:49
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Новости Беларуси. Нельзя строить новое без крепкого фундамента. Как отметил Президент в Послании, ради будущего пришло время расставить акценты в прошлом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наша страна проводит масштабное расследование нацистских преступлений.  

По данным Генпрокуратуры, в Беларуси в годы Великой Отечественной войны были убиты не менее 3 миллионов мирных граждан. То есть реальный масштаб той трагедии нам только предстоит узнать и осознать. А на неделе и весь мир вспомнил о тех, кто стал жертвой страшных военных событий. 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.  

Яна Шипко расскажет о том, как помнить, чтобы не повторилось.  

6 млн человек уничтожил Холокост. Вспоминаем страшные события войны и то, что происходило в Минском гетто-1

Главным оружием против несправедливости и бесчеловечности того, что творилось в Минском гетто, Фрида Вульфовна выбрала память. Реанимировать архивы и сплачивать бывших узников она начала еще в советские годы. Сегодня ее воспоминания переведены на несколько языков.  

Ей было всего 6 лет, когда ее семья оказалась в лагере смерти. Леденящие душу воспоминания узницы Минского гетто читайте здесь.

Сегодня историческая мастерская – центр изучения Холокоста в Минске – символично находится на улице Сухая в центре бывшего Минского гетто. Оно объединяло около 40 улиц, куда согнали еврейское население. Вспышки жестокого массового истребления узники называли погромами, сами нацисты – акциями.

6 млн человек уничтожил Холокост. Вспоминаем страшные события войны и то, что происходило в Минском гетто-4

Сергей Тукало, директор исторической мастерской имени ЛЛевина:
Выжило, по разным сведениям, общая цифра – только 2-3 % приблизительно из 100 тысяч узников. Многих узников, которые были в Минском гетто, транспортировали в Тростенец. Они были убиты в Тростенце, вывезены на машинах-душегубках, где их убивали газом, отработанным выхлопным газом, и сжигали в крематории Тростенца.

6 млн человек уничтожил Холокост. Вспоминаем страшные события войны и то, что происходило в Минском гетто-7

В гетто входило и бывшее еврейское кладбище. Когда-то оно занимало весь сквер, сегодня только фрагменты надгробий напоминают о его существовании.

6 млн человек уничтожил Холокост. Вспоминаем страшные события войны и то, что происходило в Минском гетто-10

Еще одно название Холокоста на иврите – «Шоа». Значит «катастрофа». Катастрофа невообразимых масштабов. 6 миллионов человек уничтожил Холокост. Из них 800 тысяч – еврейское население Беларуси. Истории выживших в этом аду, в том числе и Фриды Рейзман, ко Дню памяти жертв Холокоста собрали в музее Великой Отечественной.

6 млн человек уничтожил Холокост. Вспоминаем страшные события войны и то, что происходило в Минском гетто-13

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# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Яна Шипко # Фрида Рейзман # Сергей Тукало # Фотофакт

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