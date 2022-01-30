6 млн человек уничтожил Холокост. Вспоминаем страшные события войны и то, что происходило в Минском гетто

Новости Беларуси. Нельзя строить новое без крепкого фундамента. Как отметил Президент в Послании, ради будущего пришло время расставить акценты в прошлом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наша страна проводит масштабное расследование нацистских преступлений. По данным Генпрокуратуры, в Беларуси в годы Великой Отечественной войны были убиты не менее 3 миллионов мирных граждан. То есть реальный масштаб той трагедии нам только предстоит узнать и осознать. А на неделе и весь мир вспомнил о тех, кто стал жертвой страшных военных событий. 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Яна Шипко расскажет о том, как помнить, чтобы не повторилось.

Главным оружием против несправедливости и бесчеловечности того, что творилось в Минском гетто, Фрида Вульфовна выбрала память. Реанимировать архивы и сплачивать бывших узников она начала еще в советские годы. Сегодня ее воспоминания переведены на несколько языков. Ей было всего 6 лет, когда ее семья оказалась в лагере смерти. Леденящие душу воспоминания узницы Минского гетто читайте здесь. Сегодня историческая мастерская – центр изучения Холокоста в Минске – символично находится на улице Сухая в центре бывшего Минского гетто. Оно объединяло около 40 улиц, куда согнали еврейское население. Вспышки жестокого массового истребления узники называли погромами, сами нацисты – акциями.

Сергей Тукало, директор исторической мастерской имени Л. Левина:

Выжило, по разным сведениям, общая цифра – только 2-3 % приблизительно из 100 тысяч узников. Многих узников, которые были в Минском гетто, транспортировали в Тростенец. Они были убиты в Тростенце, вывезены на машинах-душегубках, где их убивали газом, отработанным выхлопным газом, и сжигали в крематории Тростенца.

В гетто входило и бывшее еврейское кладбище. Когда-то оно занимало весь сквер, сегодня только фрагменты надгробий напоминают о его существовании.