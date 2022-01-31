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На что готовы белорусы, чтобы сохранить суверенитет? Ключевые вопросы из Послания Президента. Анонс ток-шоу «По существу»

31 января 2022 06:32
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Новости Беларуси. Послание Президента станет ключевой темой ток-шоу «По существу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В том числе три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься каждому? – читайте здесь.  

В студии ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков соберут экспертов, участников Послания и просто белорусов, которые обсудят детали, акценты и посылы обращения. Гости программы также попытаются найти ответы на вопросы, которые глава государства адресовал народу.

Присоединяйтесь к единственному в стране ток-шоу, которое работает в прямом эфире, 31 января в 18:30 на СТВ.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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