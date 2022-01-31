На что готовы белорусы, чтобы сохранить суверенитет? Ключевые вопросы из Послания Президента. Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Послание Президента станет ключевой темой ток-шоу «По существу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься каждому? – читайте здесь.

В студии ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков соберут экспертов, участников Послания и просто белорусов, которые обсудят детали, акценты и посылы обращения. Гости программы также попытаются найти ответы на вопросы, которые глава государства адресовал народу.