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Александр Лукьянов: новое поколение молодёжи сделает всё возможное, чтобы им никогда не было стыдно перед ветеранами

26 июня 2022 13:19
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается патриотическая акция «Календарь «Памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 июня еще одну его страницу перевернули у главного монумента столицы. Лучшие пионеры, члены БРСМ и те, кто чтит подвиг народов, возложили цветы к обелиску Победы.

Александр Лукьянов: новое поколение молодёжи сделает всё возможное, чтобы им никогда не было стыдно перед ветеранами-1

Виктор Гелохов, студент Белорусского государственного экономического университета:  
Для меня как для яркого представителя молодежи это крайне важное мероприятие. Потому что люди, которые отдавали свою жизнь в годы Великой Отечественной войны, отдавали ее в первую очередь для того, чтобы молодое поколение, поколение ярких инициативных людей, сумело раскрыть себя. И реализовать те идеи, которые помогут развиваться нашему государству, процветать и быть суверенным, каковым оно является на данный момент благодаря этим людям.

Александр Лукьянов: новое поколение молодёжи сделает всё возможное, чтобы им никогда не было стыдно перед ветеранами-3

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Текущее молодое поколение последнее, которое, к сожалению, будет видеть наших дорогих ветеранов, которые неумолимо уходят от нас. Но вместе с тем я убежден, что новое, современное поколение молодежи сделает все возможное, чтобы им никогда не было стыдно перед ветеранами и своими дедами и прадедами.  

Александр Лукьянов: новое поколение молодёжи сделает всё возможное, чтобы им никогда не было стыдно перед ветеранами-5

Акция продлится до 2 июля. Ежедневно в полдень у обелиска Победы самые разные делегации будут перелистывать символический календарь, вспоминая о героических подвигах белорусского народа, о тех, кто подарил нам мирное небо над головой.  

Александр Лукьянов: новое поколение молодёжи сделает всё возможное, чтобы им никогда не было стыдно перед ветеранами-7

Иванец: мы заканчиваем подготовку учебного пособия по истории войны, используем материалы Генпрокуратуры по геноциду. Подробнее здесь.

# Великая Отечественная война # Виктор Гелохов # Александр Лукьянов # Андрей Иванец # Новости Минска и Минской области

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