«Хуже, чем на помойке». Местные жители жалуются на то, что водители на конечной ходят в туалет прямо на улице

Проект «Решение есть» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть.

Сергей Шуманский:

За последние 10 лет Минск сильно изменился в архитектурном плане. На место частного сектора пришли современные многоэтажки. Само собой, людям, чьи дома идут под снос, предлагают новое жилье. И если для одних это хороший шанс переехать в только что построенную квартиру, то для других – бесконечные войны за право сохранить свою территорию. Но что делать, если беда пришла, откуда не ждали? Казалось бы, что плохого может быть в соседстве частного сектора с разворотным автобусным кольцом? Это ведь даже удобно. Если бы не некоторые интимные нюансы... Сергей Шуманский:

Вот уже больше 6 лет жители частного сектора в Масюковщине живут как в деревне. Причем иногда кажется, что где-то поблизости с фермой. По крайней мере, ароматы, витающие в окружающем воздухе, располагают именно к такой картинке. На самом же деле все гораздо проще – около 8 лет назад в торце участков построили разворотное автобусное кольцо. И с тех пор жизнь людей здесь наполнилась действительно яркими красками.

Не вдаваясь в подробности, просто поясним – конечная станция для десятков автобусов и маршруток оказалась лишена туалета… Видимо, соседство с частным сектором вызвало у ее проектировщиков соответствующие ассоциации в необходимости каких-либо удобств. И вот уже не один год подряд водители справляют вполне естественную нужду в совсем неподходящем для этого месте. Жаркий день. Разворотное кольцо автобусов ТЦ «Ждановичи» в столице и ветер, именно он спасает местных жителей от неприятных обонятельных ощущений. Асфальт пахнет человеческими испражнениями. О проблеме люди говорят очень деликатно.

Анастасия Зеленко, местный житель:

Водители маршруток и автобусов начали ходить нам здесь в туалет. По-маленькому, вниз к нам к заборам спускаться – по-большому. Просто ставят машину. К машине задом, к нам передом и делают свои дела. Анастасию Зеленко и ее соседей больше не радует уединенная жизнь в частном секторе на лоне природы. Тропинки возле их домов превратились в общественный туалет для водителей общественного транспорта. Зловонная проблема началась с тех пор, как построили разворотное кольцо. А уже ни много ни мало пошел восьмой год. Анастасия Зеленко:

Это единственная дорога пройти на остановку, с детьми на площадку, в магазин выехать. Вот, мы доходим до лесенки, задерживаем дыхание и быстренько бежим. Пробегаем эти метров 15. И выдыхаем, потому что по-другому вообще никак. Хуже, чем на помойке. Хуже, чем в общественном туалете.

Выходить за территорию собственного двора теперь противно, жалуются горожане. Водители даже не пытаются отойти подальше в кусты. Их экскрементами уделаны дорожки, по которым гуляют дети. Местные задыхаются от едкого запаха: на конечной нет туалета. Из-за этого водители пользуются придорожными кустами, чтобы избавиться от лишней жидкости в организме. В условиях жары и безветрия запах действительно невыносимый.

Кто-то со стороны приходит в гости и говорит: «Чем вы здесь дышите, это же невозможно». Говорю, вот так и дышим. Жители столицы не единожды обращались с мольбой о помощи и в «Минсктранс», и в администрацию Фрунзенского района. Исписали не одну пачку бумаг, но воз и ныне там.

Анастасия Зеленко:

Дело в том, что они дают отписки, что никаких нарушений здесь не видят. «Минсктранс» в том числе. Санитарно-гигиенический центр нарушения выявил. Мне написали, что дано предписание – установить биотуалеты, «Зеленстрою» наводить здесь порядок и администрации – содействовать им в этом. Но вот с марта до сих пор тишина. Звоню в «Минсктранс» – они скидывают на администрацию, никаких результатов. И милицию вызывали, и их начальству звонили, но бесполезно. Начальство их говорит, что проводят беседы, но… Но все как о стенку горох. Или об асфальт… Многочисленная армия водителей продолжает превращать остановку и близлежащие территории в отхожее место. Жильцы частного сектора показывают кадры, снятые на мобильный телефон. За пять минут два писающих мальчика, а мы, я напомню, не в Брюсселе на Гранд-пласс, и мальчики у нас совсем не бронзовые.

Наталья, местный житель:

Запах стоит, и вообще негигиенично. Конечно, их можно понять, им некуда сходить в туалет. Они, может, час, больше человек на маршруте, пока сделает кольцо и не может нигде выйти. Приезжает в конечную, а тут, здрасьте, ничего нет. Страдают, как правило, местные жители, потому что это запах, это антисанитария. Мало того, что жителям приходится жить в антисанитарии, так еще и за всей этой нелицеприятной картиной ежедневно наблюдают дети. И если даже не выходить во двор, то из окон – транспортная развязка, а вместе с ней и справляющие нужду водители, как на ладони.