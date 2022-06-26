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Жёлтый уровень опасности объявлен из-за жары в Беларуси

26 июня 2022 13:16
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Новости Беларуси. Выше +30 °C и желтый уровень опасности. Синоптики прогнозируют: жара в Беларуси только усилится и продержится как минимум до конца июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жёлтый уровень опасности объявлен из-за жары в Беларуси-1

В ближайшее время днем по стране в основном переменная облачность. Дождей не ожидается. Столбик термометра будет превышать отметку +30 °C. Потому будьте особенно внимательны и аккуратны. Берегите себя!  

Аномальная жара будет в Беларуси. Температура на 3-9°С выше климатической нормы. Подробнее здесь.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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