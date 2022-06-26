Жёлтый уровень опасности объявлен из-за жары в Беларуси

Новости Беларуси. Выше +30 °C и желтый уровень опасности. Синоптики прогнозируют: жара в Беларуси только усилится и продержится как минимум до конца июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшее время днем по стране в основном переменная облачность. Дождей не ожидается. Столбик термометра будет превышать отметку +30 °C. Потому будьте особенно внимательны и аккуратны. Берегите себя!