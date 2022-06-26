Иванец: мы заканчиваем подготовку учебного пособия по истории войны, используем материалы Генпрокуратуры по геноциду

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня мы проводим очень большую работу по внесению изменений и дополнений в наши учебные пособия, в первую очередь по истории Беларуси, всемирной истории, обществоведению. Мы используем все материалы, которые получила и передала нам Генеральная прокуратура по расследованию уголовного дела по геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время выходим на финальную стадию подготовки учебного пособия для факультатива по истории Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой войны для учащихся учреждений общего среднего образования.