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Иванец: мы заканчиваем подготовку учебного пособия по истории войны, используем материалы Генпрокуратуры по геноциду

26 июня 2022 11:40
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается патриотическая акция «Календарь «Памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 июня еще одну его страницу перевернули у главного монумента столицы.

Иванец: мы заканчиваем подготовку учебного пособия по истории войны, используем материалы Генпрокуратуры по геноциду-1

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Сегодня мы проводим очень большую работу по внесению изменений и дополнений в наши учебные пособия, в первую очередь по истории Беларуси, всемирной истории, обществоведению. Мы используем все материалы, которые получила и передала нам Генеральная прокуратура по расследованию уголовного дела по геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время выходим на финальную стадию подготовки учебного пособия для факультатива по истории Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой войны для учащихся учреждений общего среднего образования.

Иванец: мы заканчиваем подготовку учебного пособия по истории войны, используем материалы Генпрокуратуры по геноциду-4

«Чтить память предков». Еще одну страницу «Календаря «Памяти» перевернули у обелиска Победы в Минске. Подробнее здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Иванец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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