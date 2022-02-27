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Народные приметы на раннюю весну. Несколько верных признаков, что скоро потеплеет

27 февраля 2022 13:38
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 28 февраля почитается память Онисима Зимобора, рассказали в программе «Плюс-минус». Длинные сосульки предвещают долгую весну, а частый восточный ветер в конце февраля и в начале марта сулит летом пыльные бури.  

1 марта – Ярилин день. Если вороны каркают громко, скоро похолодает. Если первый день весны теплый, значит еще будет похолодание. Облака высоко плывут – к хорошей погоде.  

2 марта почитают память святого Феодора. По приметам этого дня наши предки судили о том, каким будет лето. Если 2 марта туман, лето обещает быть дождливым, если солнечно – жарким, а если мороз – холодным.  

Народные приметы на раннюю весну. Несколько верных признаков, что скоро потеплеет-1

3 марта чтят память святителя Льва. Если в этот день облака висят высоко в небе, скоро погода ухудшится. Алая заря – примета того, что скоро пойдет снег. Деревья трещат – к сильному морозу.  

4 марта – день Архипа и Филимона. Если на улице лежат большие снежные сугробы, то весна придет нескоро. Красная луна – к теплой погоде. Потепление также можно ждать, если в небе много чаек. А вот если на дорогах много ворон и галок, то ближайшие дни будут пасмурными.  

Народные приметы на раннюю весну. Несколько верных признаков, что скоро потеплеет-4

До +6°С, ветрено и почти без осадков. Прогноз синоптиков на первую неделю марта смотрите здесь.

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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