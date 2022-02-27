Народные приметы на раннюю весну. Несколько верных признаков, что скоро потеплеет

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 28 февраля почитается память Онисима Зимобора, рассказали в программе «Плюс-минус». Длинные сосульки предвещают долгую весну, а частый восточный ветер в конце февраля и в начале марта сулит летом пыльные бури.

1 марта – Ярилин день. Если вороны каркают громко, скоро похолодает. Если первый день весны теплый, значит еще будет похолодание. Облака высоко плывут – к хорошей погоде.

2 марта почитают память святого Феодора. По приметам этого дня наши предки судили о том, каким будет лето. Если 2 марта туман, лето обещает быть дождливым, если солнечно – жарким, а если мороз – холодным.