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Елена Богдан: «Всех женщин объединила любовь к своей родине. И она проявлялась в абсолютно разные периоды времени»

27 февраля 2022 13:43
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Новости Беларуси. Общественный информационный центр по наблюдению за референдумом продолжает работу в Доме профсоюзов. Здесь аккумулируется информация от национальных наблюдателей, начиная с первого дня досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

27 февраля там собираются те, кто с первых дней важнейшей для Беларуси политической кампании включился в работу. Это руководители общественных объединений, наблюдатели, сенаторы, политологи, лидеры мнений. Предлагаем послушать, с каким настроением и мыслями они проводят этот день.  

Елена Богдан: «Всех женщин объединила любовь к своей родине. И она проявлялась в абсолютно разные периоды времени»-1

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:  
Всех женщин объединила любовь к своей родине. И она проявлялась в абсолютно разные периоды времени. Белорусскому союзу женщин в декабре 2021 года было 30 лет. И в самые тяжелые моменты, действительно, женщины становились рядом и поддерживали те правильные, грамотные, важные для страны инициативы. Конечно, сейчас более 3 900 наших женщин являются наблюдателями на участках. И, кроме того, членами комиссий являются тоже женщины БСЖ.  

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# Референдум # общество # Елена Богдан # Фотофакт

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