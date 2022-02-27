Елена Богдан: «Всех женщин объединила любовь к своей родине. И она проявлялась в абсолютно разные периоды времени»

Новости Беларуси. Общественный информационный центр по наблюдению за референдумом продолжает работу в Доме профсоюзов. Здесь аккумулируется информация от национальных наблюдателей, начиная с первого дня досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
27 февраля там собираются те, кто с первых дней важнейшей для Беларуси политической кампании включился в работу. Это руководители общественных объединений, наблюдатели, сенаторы, политологи, лидеры мнений. Предлагаем послушать, с каким настроением и мыслями они проводят этот день.
Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
Всех женщин объединила любовь к своей родине. И она проявлялась в абсолютно разные периоды времени. Белорусскому союзу женщин в декабре 2021 года было 30 лет. И в самые тяжелые моменты, действительно, женщины становились рядом и поддерживали те правильные, грамотные, важные для страны инициативы. Конечно, сейчас более 3 900 наших женщин являются наблюдателями на участках. И, кроме того, членами комиссий являются тоже женщины БСЖ.
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