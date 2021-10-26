Александр Лукашенко: «Захожу в реанимацию, дышать нечем. Зашёл в палату, жарища невыносимая»

Понятно, что перед любым приездом Президента тщательно готовится большая команда. Вот и в лидской больнице, как сказал глава государства, каждый метр проверил министр Пиневич. Но о всех пробелах и проблемах все равно Александр Лукашенко знает – скрывай-не скрывай. И потому сегодня можно сказать – совет лидера медикам в работу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вижу эти недостатки. В прошлый раз, будучи в Могилеве, мы там встречались с коллективом в холле. Это ненормально. Слушайте, я не в пиджаке, но в легком каком-то наряде там был – там невозможно в больнице стоять. Как в народе говорят, я чуточку вспотел. Жара такая. Слушайте, это клумба для цветов, это рассадник для заразы. Захожу в реанимацию – дышать нечем. Зашел в палату – жарища невыносимая. Слушайте, дорогие мои, это не лечение. Если вы хотите от ковида вылечить человека… Как у вас, я сегодня в коридоре стоял, в реанимации, где палаты у вас, там прохладно, там свежий воздух. Ну, думаю, вчера Пиневич, наверное, проветрил всю больницу. Я ему сделал замечание после прошлой больницы. Слушайте, ну это элементарно. Сказал: слушайте, давайте с людьми поговорим на улице. Но не знал, что так холодно будет. Ну, вытерпите, привыкайте к этому.

Я к чему это так на простой язык перевел? Я предупредил министра, говорю: Дмитрий, это непорядок, когда в больнице жарище такая, дышать нечем (читайте далее).