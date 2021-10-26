Улахович о развитии деревообработки в Беларуси: цикл, который сегодня выстроен, пользуется спросом как позитивный опыт

Новости Беларуси. Как построить дом и создать биотопливо. В Минске стартовала международная специализированная выставка «Деревообработка – 2021». Более 100 компаний в ближайшие четыре дня покажут современные технологии, инновационное оборудование и инструмент. Эксперты обсудят производственные кооперации и экспортный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту продукцию под маркой «Сделано в Беларуси» знают на всех континентах. В США и Канаде, Вьетнаме и Китае, на Филиппинах. Среди ближайших славянских соседей мы в лидерах по производству товаров из дерева на душу населения. Глубина переработки стремится к 100 %, а на карте страны более 2,5 тысячи организаций.

Почти 40 % территории. У нас растут ель, сосна, дуб, береза и смешанный лес. Ресурс ценный, возобновляемый и стратегическая цель государства – его рациональное использование. С глубокой переработкой и максимальной выгодой и, что крайне важно – на предприятиях внутри страны. Эти вопросы обсудят на 27 международной специализированной выставке «Деревообработка-2021». Прямо на месте можно протестировать новое оборудование и технологии.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Среди экспонентов компании из 11 стран. Для многих деревообработка – важная экспортно ориентированная отрасль, потому особое внимание переработке сырья на всех этапах. На ближайшие четыре дня Футбольный манеж стане площадкой для развития новых проектов и заключения сделок.

Алексей Булахов, участник выставки:

На данной выставке представлен нарезчик швов. Для дорожного строительства. Его особенность в том, что он может делать глубокие швы в бетонном покрытии для дорог.

Наталья Мартинкевич, участник выставки:

Представляем товары для лесозаготовки. Это от самого мелкого товара до крупного. Как видите, у нас есть и шины, и дисковые пилы, маркировочные аэрозоли, спецодежда/

Евгений Скурихин, участник выставки (Россия):

Привезли три высокотехнологичных станка для производства корпусной мебели и фасадов. В отличие от многих предприятий у нас существует собственная служба технологов. И как раз таки наши клиенты, те, кто работают с нами постоянно, знают об этом и приезжают на выставки со своими заготовками. Мы с удовольствием принимаем в работу такие запросы и как раз таки тестируем. Нам тоже это очень интересно. На форуме уделят внимание созданию биотоплива и использованию древесных отходов в энергетике. Впереди деловая насыщенная программа: мастер-классы, семинары и круглые столы.