Ксения Вятская об экорынке в Валерьяново: «Что будет круто – если приедут мелкие производители»

В этом году под Минском планируют открыть рынок по продаже экологических продуктов.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – фуд-коуч, организатор праздников родной еды – Ксения Вятская.

Рынок, который строят – 4 этажа, плюс ещё торговлю с машин нам обещают. Это значит, что у нас, действительно, очень много производителей по-настоящему экологической продукции?

«Если мёд за 9 рублей, тут нужно задуматься, что в этом меду»

Ксения Вятская, фуд-коуч, организатор праздников родной еды:

Там, наверное, не будут продавать те, у кого есть сертификаты. Потому что производителей экологической продукции у нас в Беларуси около 20-30, у них нет сертификации на переработку этой продукции. Это тоже такие огромные моменты скользкие. И поэтому наши производители со своими сертификатами продают продукцию в Европе, у которой уже есть возможность переработать. И поэтому стоять там с сертификатами каких-то экофермеров, я думаю, что не будет на этом рынке. Но благо, у нас в Беларуси много государственных или каких-то маленьких предприятий, которые занимаются скупкой у населения. Это прекрасное дело, когда покупается клюква, собранная вручную клюква, дикая ягода, она не может быть неэкологичной, и заготоваливаются какие-то продукты – та же клюква в сахаре или клюквенный сироп, который мы с вами не будем готовить у себя на кухне, но у нас есть возможность купить недорого, качественно и очень круто. Самое интересное, что на этом рынке будет круто – если приедут такие мелкие производители. Ладно, фермеры – они летом работают, не разгибая спины, и они могут приехать на пару часов в выходной. Но если мы соберём максимально качественную еду со всей нашей республики, потому что есть там даже какие-то сыры, которые производятся на самой окраине, на севере, в Чашниках или где – они производят один вид сыра, и очень классно, если его привезут в столицу, и мы с вами его попробуем. Потому что везде лозунги: «Пробуй Беларусь», а на самом деле мы с вами пробовали два вида молока и три вида сыра.

То есть, возможно, на этом рынке мы сможем попробовать сыры из Чашников, докоторых сами пока не добирались?

Ксения Вятская:

Да.