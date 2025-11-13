ЕК даст Украине около €6 млрд за счет доходов от активов РФ

Еврокомиссия объявила о выделении Украине 6 млрд евро в рамках программы ERA, общая сумма которой достигает 45 млрд евро и сформирована за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом пишет ТАСС.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что целью программы является повышение стоимости военных операций для России.

Часть средств также будет поступать через Европейский фонд поддержки Украины. Но, как отметил еврокомиссар Валдис Домбровскис, 4,1 млрд евро уже было предоставлено из европейской части ERA в размере 18,1 млрд евро, и эта линия фактически исчерпана.

По его мнению, финансовые риски вокруг Украины выросли настолько, что ЕС и МВФ больше не могут привлечь коммерческие кредиты для ее финансирования в 2026-2027 годах.

Рассматривается только возможность предоставления грантов и безвозмездной помощи, но у стран Евросоюза нет свободных ресурсов. Среди возможных вариантов – новые государственные займы или использование российских активов.

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