«Мы должны красиво, достойно и честно организовать этот процесс». Президент о парламентских выборах в Беларуси

Также глава государства отметил, что ждет в качестве кандидатов в депутаты выходцев из профсоюзов. Ведь на их стороне, без сомнения, и авторитет, и знания, и опыт.

Как правило, ФПБ принимает активное участие в электоральных кампаниях. Президент и сейчас попросил оказать поддержку на местах. В первую очередь это касается работы территориальных избирательных комиссий. И здесь опыт уже есть – представители профсоюзных организаций не раз входили в их состав.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы еще раз напомнить, что мы находимся в таком довольно обширном электоральном цикле: парламентские, потом президентские выборы. И вы прекрасно понимаете, что более организованной (если сравнивать с КПСС), сплоченной организации, чем наши профсоюзы в Беларуси, ничего нет. Я не стану скрывать, что я хотел бы, чтобы вы, особенно на стадии парламентских выборов, были более вовлечены в этот процесс. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы в этом плане вы оказали поддержку на местах местным властям при формировании комиссии и организации всего предвыборного процесса.

Более того, я, конечно же, жду представителей профсоюзов на выборных участках, при выборах, кандидатами в парламент: и в Совет Республики, и в Палату представителей. Это опытные люди. Это люди из трудовых коллективов. И таких людей надо поднимать и выдвигать – хороших специалистов, которые могли бы работать в парламенте. Вы работали в парламенте, знаете, что это нелегкий труд. Поэтому нам очень важно, чтобы там были толковые люди.

Поэтому от предвыборной кампании далеко не уходите. Вместе с общественными организациями, органами власти, где-то партии будут подключаться к этому процессу. Вне зависимости от того, оппозиционные они или, как у нас принято говорить, провластные. Мы должны красиво, достойно и честно организовать этот процесс.