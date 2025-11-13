Белорусские борцы продолжают показывать высокие результаты на международном турнире «Сила традиций»

Белорусские спортсмены продолжают показывать высокие результаты на международном турнире по борьбе «Сила традиций». Соревнования проходят в Новосибирске. Участвуют сильнейшие атлеты до 17 лет из разных стран. Идея собирать в Сибири лучших борцов принадлежит трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Карелину, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэтр мировой борьбы всегда присутствует на турнире. Он поддерживает участников, общается и проводит ряд мероприятий. Среди обязательных – мастер-классы и пресс-конференции. В 2025 году впервые на соревнованиях спортсмены борются за награды в личных поединках. Мастерство белорусов высоко оценил российский сенатор.

Александр Карелин, сенатор России, трехкратный олимпийский чемпион:

Мы изменили формат радикально. Концентрация внутрь турнира не на публику теперь, а на ребят на коврах. Потому что командный формат хорош для упаковки, для восприятия публикой. А вот формат личный предполагает более жесткую сетку, более большую нагруженность для судей, больше разборчивости для зрителей, но именно для ребят. Свет, звук, коммутация, ну и, конечно же, две сквозных темы. Это 80-летие Победы, чтобы ребята понимали, что они все наследники этих традиций. И второе – это 45-летие московской Олимпиады.

Сегодня, 13 ноября, после завершения 140 поединков, определятся финалисты во всех весовых категориях. А завтра станут известны имена победителей, а также призеров. По завершении турнира лучшие борцы получат персональные призы от Александра Карелина.