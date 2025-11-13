Латвия планирует завершить укрепление своей восточной границы к 2028 году в рамках Балтийской линии обороны. Об этом пишет РИА Новости.

Уже установлены противотанковые рвы, бетонные блоки, «зубы дракона» и другие препятствия. Однако власти выражают сомнения в сроках и качестве этих работ.

Москва в ответ заявляет, что не планирует нападать на страны НАТО, и уличают Запад в том, что он создает образ «российской угрозы» для мобилизации внутренних сил.

Россия критикует действия альянса вблизи своих рубежей и называет поступки стран Балтии откровенно недружественными, что привело к разрыву большинства связей с ними.

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