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Латвия намерена укрепить границу с РФ и РБ к 2028 году

13 ноября 2025 13:55
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Латвия намерена укрепить границу с РФ и РБ к 2028 году-0

Латвия планирует завершить укрепление своей восточной границы к 2028 году в рамках Балтийской линии обороны. Об этом пишет РИА Новости.

Уже установлены противотанковые рвы, бетонные блоки, «зубы дракона» и другие препятствия. Однако власти выражают сомнения в сроках и качестве этих работ.

Москва в ответ заявляет, что не планирует нападать на страны НАТО, и уличают Запад в том, что он создает образ «российской угрозы» для мобилизации внутренних сил.

Россия критикует действия альянса вблизи своих рубежей и называет поступки стран Балтии откровенно недружественными, что привело к разрыву большинства связей с ними.

Фото: pixabay

# Международная политика

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