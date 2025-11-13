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Тело Максима Зеньковича нашли вблизи деревни Нестеровка, гибель подростка подтверждена

13 ноября 2025 13:42
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В Березинском районе трагически завершились поиски пропавшего шесть дней назад 14-летнего мальчика. 13 ноября примерно в 15:45 стало известно, что Максим Зенькович найден мертвым. В милиции подтвердили гибель подростка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тело Максима Зеньковича нашли вблизи деревни Нестеровка, гибель подростка подтверждена-2

Его тело без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено в ходе работы авиационной группы МЧС вблизи торфоразработок недалеко от населенного пункта Нестеровка. Труп нашли спустя час после того как пеший расчет обнаружил след ботинка подростка и велосипед, на котором тот уехал из дома.

Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел»:
На данный момент хочу попросить всех, кто выезжает на поиски мальчика, остановиться, не выезжать к месту штаба. Идет проверка информации. В ближайшее время мы сможем сообщить больше деталей. 

Тело Максима Зеньковича нашли вблизи деревни Нестеровка, гибель подростка подтверждена-4

На месте работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают точные причины гибели мальчика. С момента пропажи подростка в Березинском районе была объявлена поисково-спасательная операция «Красный Щит», к которой были привлечены сотрудники МЧС, МВД, работники лесхоза и волонтеры. В поисках были задействованы несколько тысяч человек.

# ЧП

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