Тело Максима Зеньковича нашли вблизи деревни Нестеровка, гибель подростка подтверждена

В Березинском районе трагически завершились поиски пропавшего шесть дней назад 14-летнего мальчика. 13 ноября примерно в 15:45 стало известно, что Максим Зенькович найден мертвым. В милиции подтвердили гибель подростка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его тело без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено в ходе работы авиационной группы МЧС вблизи торфоразработок недалеко от населенного пункта Нестеровка. Труп нашли спустя час после того как пеший расчет обнаружил след ботинка подростка и велосипед, на котором тот уехал из дома.

Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел»:

На данный момент хочу попросить всех, кто выезжает на поиски мальчика, остановиться, не выезжать к месту штаба. Идет проверка информации. В ближайшее время мы сможем сообщить больше деталей.