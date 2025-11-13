В Городее обновили межрайонное отделение медицинской реабилитации Несвижской ЦРБ

Больница в Заславле, станция переливания крови в Борисове, новый хирургический корпус Минской областной больницы, а еще поликлиника в Фаниполе. Система здравоохранения Минской области пополняется новыми объектами. Модернизируют и уже действующие учреждения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Несвижском районе открыли обновленное межрайонное отделение медицинской реабилитации на базе Городейской городской больницы. Здесь предусмотрен стационар на 30 коек, где проходят лечение пациенты с заболеваниями неврологического и травматологического профиля. Также есть кабинет массажа, эрготерапии, зал ЛФК. В отделении обновили всю мебель, провели косметический ремонт, а также закупили новое медоборудование.