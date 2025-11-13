В Городее обновили межрайонное отделение медицинской реабилитации Несвижской ЦРБ
Больница в Заславле, станция переливания крови в Борисове, новый хирургический корпус Минской областной больницы, а еще поликлиника в Фаниполе. Система здравоохранения Минской области пополняется новыми объектами. Модернизируют и уже действующие учреждения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в Несвижском районе открыли обновленное межрайонное отделение медицинской реабилитации на базе Городейской городской больницы. Здесь предусмотрен стационар на 30 коек, где проходят лечение пациенты с заболеваниями неврологического и травматологического профиля. Также есть кабинет массажа, эрготерапии, зал ЛФК. В отделении обновили всю мебель, провели косметический ремонт, а также закупили новое медоборудование.
Я попала сюда после протезирования тазобедренного сустава. Персонал хороший, доброжелательный.
Алла Шевелева, инструктор по лечебной физкультуре межрайонного отделения медицинской реабилитации Несвижской центральной районной больницы:
Кабинет эрготерапии предназначен для восстановления и разработки мелкой моторики рук. Здесь мы разрабатываем кисть, пальчики, предплечье. Отрабатываем бытовые навыки для пациентов, чтобы они могли себя обслуживать. Очень хорошее у нас оборудование, качественное.
Виктория Праженик, главный врач Несвижской центральной районной больницы:
Закуплено дополнительное оборудование для физиотерапевтического кабинета, закуплены аппараты для магнитотерапии, светотерапии, лазеротерапии, для кабинета массажа закуплены две кушетки с электроприводом, для кабинета ЛФК закуплены дополнительные тренажеры для активно-пассивной реабилитации.
Модернизация позволила улучшить условия и создать новые возможности для пациентов и врачей. Отделение востребовано. Реабилитацию здесь проходят жители семи районов Минской области.