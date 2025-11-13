В ЕС за 8 месяцев 2025-го о прекращении деятельности объявили 99 компаний

Сложная ситуация складывается в промышленном секторе Евросоюза. В странах ЕС массово закрываются предприятия. Только за 8 месяцев 2025 года о прекращении деятельности объявили 99 компаний. Это самый высокий показатель за последние 25 лет. Без работы остались около 18 тысяч сотрудников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению экспертов, кризис вызван ни скачком цен на энергоносители, ни растущими затратами на производство. Его причинами стали дорогие кредиты, слабый спрос на продукцию, конкуренция с дешевым импортом. Европейская экономика столкнулась с несоответствием между реальностью и устаревшими моделями управления. Брюссель диктует правила, по которым европейским производителям становится невозможно эффективно работать в новых условиях.