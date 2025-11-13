В ЕС за 8 месяцев 2025-го о прекращении деятельности объявили 99 компаний

Сложная ситуация складывается в промышленном секторе Евросоюза. В странах ЕС массово закрываются предприятия. Только за 8 месяцев 2025 года о прекращении деятельности объявили 99 компаний. Это самый высокий показатель за последние 25 лет. Без работы остались около 18 тысяч сотрудников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.