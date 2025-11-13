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В ЕС за 8 месяцев 2025-го о прекращении деятельности объявили 99 компаний

13 ноября 2025 13:46
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Сложная ситуация складывается в промышленном секторе Евросоюза. В странах ЕС массово закрываются предприятия. Только за 8 месяцев 2025 года о прекращении деятельности объявили 99 компаний. Это самый высокий показатель за последние 25 лет. Без работы остались около 18 тысяч сотрудников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС за 8 месяцев 2025-го о прекращении деятельности объявили 99 компаний-2

По мнению экспертов, кризис вызван ни скачком цен на энергоносители, ни растущими затратами на производство. Его причинами стали дорогие кредиты, слабый спрос на продукцию, конкуренция с дешевым импортом. Европейская экономика столкнулась с несоответствием между реальностью и устаревшими моделями управления. Брюссель диктует правила, по которым европейским производителям становится невозможно эффективно работать в новых условиях. 

# Европейский союз

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