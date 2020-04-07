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«Если мёд за 9 рублей, тут нужно задуматься, что в этом меду»

07 апреля 2020 12:51
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Как выбрать мёд, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Ксения Вятская об экорынке в Валерьяново: «Что будет круто – если приедут мелкие производители»

Ксения Вятская, фуд-коуч, организатор праздников родной еды:
Если мёд – мне очень нравится следить за ним по цене. Потому что хороший мёд не может стоить дёшево. Качественный мёд стоит достаточное количество денег – может быть, 20-30 рублей за литр. И его всегда мало. То есть это не те производители, у которых есть огромный бренд, они штампуют его на сотни, на тысячи банок. Поэтому, если мёд за 9 рублей, тут нужно задуматься, что в этом меду.                                                                            

# Еда # общество # Ксения Вятская

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