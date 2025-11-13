Латвия намерена завершить укрепление границы с Беларусью к 2028 году. В итоге этот участок станет частью так называемой Балтийской линии обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рубежах уже установлены противотанковые препятствия – металлические «ежи», бетонные блоки, также вырыты траншеи. Все это обошлось бюджету республики в 900 миллионов евро. Напомним, в начале 2024 года Литва, Латвия и Эстония приняли решение о создании общей оборонительной зоны на границе с Россией и Беларусью. Позже к этому договору присоединилась Польша. По мнению европолитиков, линия обороны в 700 километров должна защитить Балтийские страны от угроз, якобы исходящих от Минска и Москвы.