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Латвия намерена завершить укрепление границы с Беларусью к 2028 году

13 ноября 2025 13:43
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Латвия намерена завершить укрепление границы с Беларусью к 2028 году. В итоге этот участок станет частью так называемой Балтийской линии обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия намерена завершить укрепление границы с Беларусью к 2028 году-2

На рубежах уже установлены противотанковые препятствия – металлические «ежи», бетонные блоки, также вырыты траншеи. Все это обошлось бюджету республики в 900 миллионов евро. Напомним, в начале 2024 года Литва, Латвия и Эстония приняли решение о создании общей оборонительной зоны на границе с Россией и Беларусью. Позже к этому договору присоединилась Польша. По мнению европолитиков, линия обороны в 700 километров должна защитить Балтийские страны от угроз, якобы исходящих от Минска и Москвы. 

# Латвия # Беларусь-Латвия

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