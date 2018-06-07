Александр Лукашенко – Юрию Тертелю: «Ваша задача – железной рукой навести порядок в инспекции»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко потребовал навести железный порядок в Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства заявил 7 июня, назначая Юрия Тертеля, который ранее возглавлял пограничное спецподразделение – Отдельную службу активных мероприятий, начальником Госинспекции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваша задача – прийти в инспекцию, разобраться с тем штатом, с которым вы будете работать, посмотреть на людей и железной рукой навести порядок в инспекции. А затем и ликвидировать «узкие» места, которые, возможно, возникли в стране по охране животного и растительного мира.

Вы непосредственно человек Президента, это при Президенте инспекция. Таких у нас, в общем-то, и структур раз, два и обчелся – а может быть, и вообще нет. И эта структура получила в свое распоряжение оружие, то есть это военизированное подразделение. Поэтому расхлябанности и недисциплинированности там быть не должно. Я очень надеюсь, что вы не подведете и наведете порядок в этой системе.

Александр Лукашенко о назначении Юрия Тертеля: «Поручил найти человека жёсткого, дисциплинированного – военного человека» Госинспекция охраны животного и растительного мира была создана 15 лет назад. За эти годы сделано немало. В первую очередь снизилось количество правонарушений в природоохранной сфере. Постоянно внедряются новые формы работы. К примеру, одно из последних ноу-хау – мобильное приложение по фиксации нарушений. С его помощью каждый белорус может рассказать, к примеру, о случаях незаконной охоты и рыболовства или вырубки леса.