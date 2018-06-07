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Александр Лукашенко о назначении Юрия Тертеля: «Поручил найти человека жёсткого, дисциплинированного – военного человека»

07 июня 2018 11:46
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко потребовал навести железный порядок в Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о назначении Юрия Тертеля: «Поручил найти человека жёсткого, дисциплинированного – военного человека»-1

Никакой расхлябанности и недисциплинированности здесь быть не должно. Об этом глава государства заявил 7 июня, назначая Юрия Тертеля начальником этой структуры. Ранее он возглавлял пограничное спецподразделение – Отдельную службу активных мероприятий, или ОСАМ. Александр Лукашенко рассказал, что в свое время госорган создавался по его инициативе. Ведь природа Беларуси – это наше богатство, которое нужно беречь и восстанавливать. Особое внимание в Госинспекции нужно уделить кадровому вопросу.

Александр Лукашенко о назначении Юрия Тертеля: «Поручил найти человека жёсткого, дисциплинированного – военного человека»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Государственная инспекция не скажешь, что гражданская. А с тем видением, которое у меня на эту инспекцию, она больше, чем военная. Это инспекция при Президенте. И я ее создавал лично, это была моя инициатива создать эту инспекцию на базе определенных структур. Для чего? Говорят, в Беларуси одно богатство – это люди и прочее.

У нас богатство одно – это природа.

Господь нас наделил прекрасной природой, ее основой является растительный и животный мир. Поэтому нам, людям, живущим на этой земле, Господь подарил эту природу. Но этот дар не может быть бесконечно хорошим, если к нему плохо относиться. Его надо беречь, лелеять, восстанавливать. Его надо сохранить. Нашу природу надо сохранить.

Александр Лукашенко о назначении Юрия Тертеля: «Поручил найти человека жёсткого, дисциплинированного – военного человека»-7

Я думал, что мы наведем в этом порядок жестокий, и мы это сделали. Но с течением времени – как обычно это бывает – кое-кто забронзовел, кое-кто забыл свои функциональные обязанности и в борьбе с правонарушителями, и браконьерами разного типа. Некоторые сами стали браконьерами. Это дошло и до начальников.

Если начальник – браконьер, против браконьеров бороться не сможет система.

Поэтому я был вынужден отстранить от занимаемой должности ряд начальников этой инспекции и поручил найти человека жесткого, дисциплинированного – военного человека. Их было десятки, выбор пал на вас.

Александр Лукашенко о назначении Юрия Тертеля: «Поручил найти человека жёсткого, дисциплинированного – военного человека»-10

Госинспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси была создана в 2003 году на базе Департамента. В настоящее время в состав структуры входит 6 областных и 38 межрайонных инспекций. Под их государственным контролем находится вся территория нашей страны.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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