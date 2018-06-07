Чайки-оккупантки: в Могилёве птицы захватили остров и не дают людям купаться в озере
Новости Беларуси. О том, как птицы лишили жителей Могилёва места отдыха, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Юрий Прокопенко, СТВ:
Гребенёвское озеро ещё несколько лет назад было самым популярным местом летнего отдыха у могилёвчан. Раньше здесь не было места, где яблоку упасть, а сейчас сами видите – выбирай любой лежак. Всему причина – «летающая птицефабрика».
Колония чаек заселила вот тот остров и захватила озеро у людей.
Игорь Пашкевич с детства здесь купался. Но сейчас приходит с семьёй только погулять и погреться на солнце.
О том, чтобы зайти в воду, даже не помышляет.
Игорь Пашкевич, житель г. Могилёва:
Сейчас ни я, ни жена, ни дети не рискнём сюда пойти купаться.
Потому что вода очень грязная.
Посмотрите, к воде если подойти, там тина плавает.
Из-за нашествия птиц санслужбы запретили купание. В воде обнаружено высокое содержание бактерий группы кишечной палочки.
Попадёт в желудок – отравление гарантировано.
Чтобы вернуть на Гребенёвское озеро отдыхающих, нужно его чистить. А это – немалые деньги.
Городские власти занимаются этим вопросом, но сказать, когда будет снят запрет – не спешат.
Как и не спешат закрывать спасательную станцию.
Роман Казутин, водолаз-спасатель Могилёвской областной организации ОСВОД:
Несколько лет назад в такое время на пляже было народу ориентировочно около тысячи. Это те, кто отдыхали, загорали, играли в футбол, волейбол. На самом деле, грустно.
Но пляж открыт для отдыха.
Люди могут приходить, отдыхать, загорать. Но вход в воду запрещён.
«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области