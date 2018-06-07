Чайки-оккупантки: в Могилёве птицы захватили остров и не дают людям купаться в озере

Колония чаек заселила вот тот остров и захватила озеро у людей.

Юрий Прокопенко, СТВ: Гребенёвское озеро ещё несколько лет назад было самым популярным местом летнего отдыха у могилёвчан. Раньше здесь не было места, где яблоку упасть, а сейчас сами видите – выбирай любой лежак. Всему причина – «летающая птицефабрика».

Новости Беларуси. О том, как птицы лишили жителей Могилёва места отдыха, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

О том, чтобы зайти в воду, даже не помышляет.

Игорь Пашкевич с детства здесь купался. Но сейчас приходит с семьёй только погулять и погреться на солнце.

Игорь Пашкевич, житель г. Могилёва:

Сейчас ни я, ни жена, ни дети не рискнём сюда пойти купаться.

Потому что вода очень грязная.

Посмотрите, к воде если подойти, там тина плавает.