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Чайки-оккупантки: в Могилёве птицы захватили остров и не дают людям купаться в озере

07 июня 2018 17:39
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Новости Беларуси. О том, как птицы лишили жителей Могилёва места отдыха, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Юрий Прокопенко, СТВ:
Гребенёвское озеро ещё несколько лет назад было самым популярным местом летнего отдыха у могилёвчан. Раньше здесь не было места, где яблоку упасть, а сейчас сами видите выбирай любой лежак. Всему причина «летающая птицефабрика».

Колония чаек заселила вот тот остров и захватила озеро у людей.

Чайки-оккупантки: в Могилёве птицы захватили остров и не дают людям купаться в озере-1

Игорь Пашкевич с детства здесь купался. Но сейчас приходит с семьёй только погулять и погреться на солнце.

О том, чтобы зайти в воду, даже не помышляет.

Чайки-оккупантки: в Могилёве птицы захватили остров и не дают людям купаться в озере-4

Игорь Пашкевич, житель г. Могилёва:
Сейчас ни я, ни жена, ни дети не рискнём сюда пойти купаться.

Потому что вода очень грязная.

Посмотрите, к воде если подойти, там тина плавает.

Чайки-оккупантки: в Могилёве птицы захватили остров и не дают людям купаться в озере-7

Из-за нашествия птиц санслужбы запретили купание. В воде обнаружено высокое содержание бактерий группы кишечной палочки.

Попадёт в желудок отравление гарантировано.

Чтобы вернуть на Гребенёвское озеро отдыхающих, нужно его чистить. А это немалые деньги.

Чайки-оккупантки: в Могилёве птицы захватили остров и не дают людям купаться в озере-10

Городские власти занимаются этим вопросом, но сказать, когда будет снят запрет не спешат.

Как и не спешат закрывать спасательную станцию.

Чайки-оккупантки: в Могилёве птицы захватили остров и не дают людям купаться в озере-13

Роман Казутин, водолаз-спасатель Могилёвской областной организации ОСВОД:
Несколько лет назад в такое время на пляже было народу ориентировочно около тысячи. Это те, кто отдыхали, загорали, играли в футбол, волейбол. На самом деле, грустно.

Но пляж открыт для отдыха.

Люди могут приходить, отдыхать, загорать. Но вход в воду запрещён.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

# Водоемы Беларуси # общество # Роман Казутин

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