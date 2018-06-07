«Девочка пасла коров, решила освежиться. Она умела плавать, но погибла»: гиблое место на Днепре

Новости Беларуси. Где в Могилёве постоянно тонут люди, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Каждый год здесь тонут по два-три человека.

Николай Моисеев, председатель Могилёвской областной организации ОСВОД:

Это карьеры, из которых выбирался песок, чтобы заниматься строительством, а на дне...

У нас были случаи утопления в этом месте.

Водолазы не могли ходить по той причине, что там очень много бетонных конструкций и арматуры, которая представляет опасность для людей. В частности, девочка в прошлом году пасла коров с тётей, решила освежиться, потому что жарко было. Она умела плавать. Но вошла в неизвестном для неё месте и, в результате, погибла.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области