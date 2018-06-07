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«Девочка пасла коров, решила освежиться. Она умела плавать, но погибла»: гиблое место на Днепре

07 июня 2018 17:39
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Новости Беларуси. Где в Могилёве постоянно тонут люди, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Эту затоку Днепра в Могилёве спасатели называют гиблым местом.

«Девочка пасла коров, решила освежиться. Она умела плавать, но погибла»: гиблое место на Днепре -1

Каждый год здесь тонут по два-три человека.

«Девочка пасла коров, решила освежиться. Она умела плавать, но погибла»: гиблое место на Днепре -4

Николай Моисеев, председатель Могилёвской областной организации ОСВОД:
Это карьеры, из которых выбирался песок, чтобы заниматься строительством, а на дне...

У нас были случаи утопления в этом месте.

Водолазы не могли ходить по той причине, что там очень много бетонных конструкций и арматуры, которая представляет опасность для людей. В частности, девочка в прошлом году пасла коров с тётей, решила освежиться, потому что жарко было. Она умела плавать. Но вошла в неизвестном для неё месте и, в результате, погибла.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

# Водоемы Беларуси # общество # Николай Моисеев

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