«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области

Лучший летний отдых – отдых на водоёмах. Так считает, наверное, большинство белорусов, и как только устанавливается по-настоящему тёплая погода – люди идут и едут к рекам, озёрам. На наши отечественные мини-курорты.

Воздух – под тридцать, вода – теплее двадцати. Градусы – в самый раз. Солнечные ванны и водные процедуры – почти, как на заморских курортах. Активный купальный сезон в Беларуси открыт.

Даниил Аляутдинов, житель г. Могилёва:

Море солёное. Там полезно купаться. На этом озере – оно чистое, наше, белорусское. Мне нравится купаться. Печерское озеро – что-то, вроде Золотых песков по-могилёвски. Летом здесь всегда многолюдно. И в будни, и тем более, в выходные. Перед купальным сезоном водолазы почистили дно, а коммунальщики обновили лежаки, навесы, раздевалки. Всё – для комфортного и спокойного отдыха взрослых и детей.

Мария Титова, житель г. Могилёва:

Нравится. Я люблю на озере. Скоро мы поедем на море. Там я тоже буду делать замки.

Юлия Титова, житель г. Могилёва:

Я здесь с детьми уже пять лет, и ни разу не было, чтобы у нас была ротавирусная инфекция, чтобы дети потом болели или что-то ещё, кожное… Ничего никогда у нас не было. Потому абсолютно спокойно плаваем здесь.

Людмила Ткачук, житель г. Могилёва:

Что касается безопасности, считаю, что безопасно. Мы находимся, где можно мельче – дети ещё маленькие. Смотрю, на месте постоянно спасатели.

Николай Кушнеров, житель г. Могилёва:

Здесь небольшой, можно сказать, могилёвский мини-курорт. Всё есть. Кабинки есть, воду продают, песочек есть, травка есть. Отдохнуть приятно. Кому – отдых, а кому – работа. За порядком на воде пристально следят спасатели ОСВОДа. С середины мая они перешли в усиленный режим контроля.

Евгений Сташкевич, водолаз-спасатель Могилёвской областной организации ОСВОД:

Будьте любезны, пожалуйста, в лодочках надеваем жилетики. В целях вашей безопасности, чтобы были в жилетиках. Основное внимание спасателей – детям. Только в этом году и только на этом озере осводовцы успели спасти шестерых школьников.

Евгений Сташкевич:

Дети заплыли на глубину, где не доставая дна, частичное погружение было. Уже были матросами-водолазами подняты с частичным погружением. Дети до 14 лет отдыхать на водоёме могут только в присутствии родителей. Правило, обязательное к исполнению, далеко не всегда исполняется. Евгений Сташкевич:

А как тебя мать сюда отпустила? Ребёнок:

Просто.

Евгений Сташкевич:

Она знает, что ты находишься на водоёме? Ребёнок:

Да, она знает, что я нахожусь на водоёме. Я поплыл, пацаны. Да здравствует Печерск! Максимум, что будет этому мальчику и его маме с папой – серьёзная беседа с милиционерами и вызов на ковёр к директору школы. Не хватает рычагов воздействия – сетует Евгений Сташкевич. Была бы возможность наказывать рублём – многие родители наверняка задумались бы. А задумываются, бывает, уже поздно.

Игорь Каско, главный врач Могилёвской областной детской больницы:

Ежегодно Могилёвская область теряет порядка 3-4 детей от утопления. Из года в год цифра практически неизменна. Плюс, как правило, несколько человек получают травмы при купании в водоёмах. В незнакомых водоёмах, при нырянии. Речь не о каких-то порезах или ушибах. В этот центр реабилитации попадают дети с тяжёлыми травмами.

В основном, мальчишки с повреждением шейных отделов позвоночника после неудачного ныряния. Чудес не бывает. Спинной мозг не отрастает, как волосы. И реабилитация даёт лишь шанс на улучшение самочувствия. Пациенты учатся заново работать руками: держать ложку, расчёску, управлять инвалидной коляской.

Светлана Суворова, заведующий центром медицинской реабилитации детей-инвалидов Могилёвской областной детской больницы:

Несмотря на комплексную реабилитацию, которая включает и стимуляцию повреждённых нервно-мышечных элементов, и восстановление психологического состояния больных детей, и комплексную лечебную физкультуру, направленную на восстановление двигательных навыков ребёнка, каоторые утрачены в результате этих травм, всё равно полного восстановления добиться не удаётся. Ещё одна трудная задача – помочь ребёнку справиться с проблемой психологически. Многие закрываются, не понимают, как жить дальше.

Игорь Каско:

Это не только для родителей, но и для самого пострадавшего, это, вообще – катастрофа. Это – полное изменение дальнейшей жизни. Светлана Суворова:

Необходимо, в первую очередь, побороть нежелание жить в таком состоянии. Особенно среди подростков. «Нырнул, а там было дерево. Сломал шею. Из-за одной глупости сломалась вся жизнь» «Стиральные машины попадаются»: что находят в белорусских водоёмах На каждом официальном пляже определена зона для купания.

Это – территория безопасности. Дальше – глубина выше человеческого роста и вероятность водорослей.

Не ровен час, можно запутаться и утонуть. На помощь могут и спасатели не успеть. У Евгения Сташкевича бывали случаи, когда на винты наматывало тину и моторка глохла. Евгений Сташкевич:

Вот смотрите, видите, как озеро зарастает. Всё заросшее. В начале озера через две недели так же всё будет.

Время от времени экологические проблемы возникают на любом водоёме. Где-то акваторию заполняют водоросли, а где-то качество воды не вписывается ни в какие нормы. Чайки-оккупантки: в Могилёве птицы захватили остров и не дают людям купаться в озере В период купального сезона специалисты санстанции – частые гости на водоёмах. Минимум раз в неделю берут пробы воды – в нескольких местах, но не ближе 15 метров от берега.

За три-четыре дня специалисты лаборатории с помощью реагентов и умного оборудования ставят вердикт.

От него зависит, разрешат ли в водоёме купаться. Вот проба с того самого Гребенёвского озера.

Нина Нестеренко, заведующий лабораторией Могилёвского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Этот прибор показывает, насколько вода соответствует или не соответствует нормам. В данном случае, показатели превышают допустимые значения.

Александр Бузюк, заведующий отделом Могилёвского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Наиболее проблемным у нас является микробиологическое загрязнение, потому что при наличии патогенных микроорганизмов в воде – это непосредственная угроза здоровью человека. Это – возникновение кишечных инфекций, пищевых отравлений при попадании воды такой. Поэтому, конечно же, здесь мы реагируем незамедлительно: вводим ограничения либо приостановление купания. «Девочка пасла коров, решила освежиться. Она умела плавать, но погибла»: гиблое место на Днепре Ни трагические истории, ни риск получить штраф за купание в запрещённом месте людей не останавливают.

Отдыхающие пользуются принципом: «Где не запрещено – разрешено». Хотя, на самом деле, должно быть наоборот.

Снежана Пунинская, житель г. Могилёва:

А где здесь стоит знак «Купание запрещено»? Где, просто где? Мы уже всё обследовали, поставили обозначающие знаки – где можно, а где нельзя.

Елена Верховых, житель г. Могилёва:

Озеро озером, а здесь течение, и вода будет чистой всегда.

Олег Сачков, житель г. Могилёва:

Во-первых информации здесь никакой нет, на этом пляже. Ни доски, ни информационного табло. Во-вторых, если здесь не обследовано, это – не наша проблема. Потому что люди купаются здесь десятки лет. Милиции здесь я ни разу не видел. Патруль милиции – обычное дело на пляжах с официальным статусом. Контроль за порядком – с раннего утра до позднего вечера.

Задача наряда – предотвратить употребление спиртного. Алкоголь и купание – вещи несовместимые. По статистике, три четверти погибших в воде – это люди в нетрезвом состоянии, которые под влиянием «зелёного змия» не рассчитали свои силы.

За смену наряд милиции делает несколько кругов вокруг озера. В этот раз желающих получить штраф или арест на 15 суток не нашлось.

Александр Терешёнок, врио начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Ленинского РОВД г. Могилёва:

В настоящее время правонарушения у нас не выявлялись. Так как, в целом, граждане на высоком уровне соблюдают правила поведения. Всем нам известно, что вода ошибок не прощает. Случаи, когда люди тонут в местах, где дежурят спасатели, единичны. Александр Шевельков показывает место, где прошлым летом оборвалась жизнь могилёвского пенсионера.

В знойный день мужчина так захотел искупаться, что забыл жизненно важное правило – не здоров, в воду не входи.

Александр Шевельков, старший матрос-спасатель Могилёвской областной организации ОСВОД:

Я стоял наверху и увидел, что мужчина терпит бедствие, что-то было не так. Потому что он ушёл под воду, а потом вынырнул, как поплавок. Я сразу же побежал вниз. Подплыл к нему, достал. Он уже был без сознания. Вытянули на берег сюда и вместе с коллегой начали делать искусственное дыхание. Потом, как установили врачи, у него были проблемы с сердцем. Резкий перепад температур – это, когда на улице +30, а вода прогрета ещё до +20-22, происходит сужение сосудов. И у кого проблемы с сердцем, получается спазм, человек может хватануть воды и пойти на дно.

Маргарита Лбова, житель г. Могилёва:

Чтобы загар был ровный и красивый, нужно чаще посещать наш водоём и окунаться тоже чаще. Для Маргариты Лбовой отдых на водоёме – источник молодости, сплошной позитив. Она соблюдает все правила – на воде и берегу. Ведь солнце может как радовать, так и огорчать.

Перележишь на пляже, пожалуйста – ожог или солнечный удар. А у Маргариты, на зависть многим – ровный, бронзовый загар. И лишь одно сожаление, что лето в Беларуси всего три месяца. Маргарита Лбова:

Надо приходить рано и вставать рано, чтобы нормально загореть. С 8 до 10 – это рекомендуемое время. Это – здравоохранение на этом стоит. Потом – с 4 часов и позже. Ну вы видите, как у людей есть свободное время, так и загорают. Видите, очень много маленьких детей.

Ну, это родители пускай думают: правильно они делают или нет. По крайней мере, вот дети купаются, оздоравливаются. Получают положительные эмоции. Отдыхайте весело и безопасно.