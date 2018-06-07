Какие проблемы придётся решать новому начальнику охраны животного и растительного мира?

Новости Беларуси. Госинспекция охраны животного и растительного мира образована в 2003 году на базе Департамента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко о назначении Юрия Тертеля: «Поручил найти человека жёсткого, дисциплинированного – военного человека»

За это время сотрудникам удалось значительно снизить количество правонарушений. В структуре постоянно внедряются новые формы работы. Одно из последних ноу-хау – мобильное приложение по фиксации нарушений. С его помощью каждый белорус может рассказать, к примеру, о случаях незаконной охоты, рыболовства или вырубки леса.

Юрий Тертель, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Обозначены проблемные вопросы, которые существуют в государственной инспекции. Поставлены задачи, в первую очередь, навести порядок в самой инспекции. Одна из основных задач – сберечь наш животный и растительный мира. Основная проблема, которая существует в инспекции – кадровая проблема. Здесь надо разобраться: кто находится, чем занимается.