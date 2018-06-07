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Какие проблемы придётся решать новому начальнику охраны животного и растительного мира?

07 июня 2018 14:44
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Новости Беларуси. Госинспекция охраны животного и растительного мира образована в 2003 году на базе  Департамента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Какие проблемы придётся решать новому начальнику охраны животного и растительного мира? -1

За это время сотрудникам удалось значительно снизить количество правонарушений. В структуре постоянно внедряются новые формы работы. Одно из последних ноу-хау – мобильное приложение по фиксации нарушений. С его помощью каждый белорус может рассказать, к примеру, о случаях незаконной охоты, рыболовства или вырубки леса.

Какие проблемы придётся решать новому начальнику охраны животного и растительного мира? -4

Юрий Тертель, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:
Обозначены проблемные вопросы, которые существуют в государственной инспекции. Поставлены задачи, в первую очередь, навести порядок в самой инспекции. Одна из основных задач – сберечь наш животный и растительный мира. Основная проблема, которая существует в инспекции – кадровая проблема. Здесь надо разобраться: кто находится, чем занимается.

Какие проблемы придётся решать новому начальнику охраны животного и растительного мира? -7

В состав структуры входит 6 областных и 38 межрайонных инспекций. Под их государственным контролем находится вся территория нашей страны. В среднем, в зону ответственности одного инспектора входят 33 гектара леса и около 40 озёр.

# Охрана природы # общество # Юрий Тертель # Фотофакт

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