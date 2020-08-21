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Александр Лукашенко: «Я знал, что нам спокойно жить не дадут. Кто посильнее, будет наклонять слабейшего»

21 августа 2020 15:23
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Новости Беларуси. 21 августа Александр Лукашенко посетил агрокомбинат «Дзержинский». Сразу после этого глава государства пообщался c его работниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Один из вопросов, который волнует обычных белорусов, – прямое вмешательство в дела суверенного государства.  

Александр Лукашенко: «Я знал, что нам спокойно жить не дадут. Кто посильнее, будет наклонять слабейшего»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я вас предупреждал: то ли еще будет – начнется передел мира. И где будем мы – главный вопрос. Свершилось? Свершилось. Я это интуитивно учуял 4 месяца (назад – прим. ред.), может даже в начале этого года. Я это учуял. И я знал, что нам спокойно жить не дадут. Кто посильнее, будет наклонять слабейшего, «цивилизованным» методом подтягивать к себе.  

Ну а у нас повод появился. Политическая кампания, мы не успели выкарабкаться из этой вот волокиты с ценами на нефть, на природный газ, пандемия повлекла за собой экономические процессы – и всё сошлось в одном месте.

Александр Лукашенко: «Я знал, что нам спокойно жить не дадут. Кто посильнее, будет наклонять слабейшего»-4

Вот вы, люди, которые работаете, вы что, заметили особые какие-то изменения в жизни своей? Нет. Кто работал, тот не заметил. Мы не закрылись, понимая, что нам потом надо из этого карантина, изоляции как-то выходить. И вопрос – с чем мы выйдем?

Экономика, политика, выборы – всё сошлось в одном месте. Людей возбудили, задурили им голову, пообещали вертолетные деньги: что вот сиди на площади, и будут разбрасывать. Я тоже так, мимо иду или еду на площадь, смотрю: думаю, может кто-то скинет? Ничего не выбрасывают, ничего не скидывают. Поэтому нам готовили вот эту заварушку.

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Они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон: три балтийские республики, мы и Украина. Видите, мы одно тут звено осталось, где еще Россия может сотрудничать с Западом. Хотелось это всё закрыть. Планируют всё это и направляют Соединенные Штаты Америки, а европейцы подыгрывают: сказано так – делают так. Создан специальный центр под Варшавой, мы контролируем и знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами.

Александр Лукашенко: «Я знал, что нам спокойно жить не дадут. Кто посильнее, будет наклонять слабейшего»-7

Понимаете, когда они спокойно рядом и танки начинают передвигаться, и самолеты летать – это неслучайно. С внешней стороны нас начали поддавливать уже силой оружия, и внутри взбудоражили людей. Конечно, мы с ними бы быстро разобрались сейчас. Но, во-первых, не нужно, а во-вторых, я большое количество военных вынужден перебросить на Запад. Мы фактически (завтра вы увидите, я туда полечу инспектировать), мы фактически взяли под контроль Гродно. Уже польские флаги вывесили недавно.

Мы так два дня там поработали, отвесили кое-кому. А сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить.  

Встреча прошла в теплой атмосфере. Работники птицефабрики попросили Президента помочь со строительством ФОКа. Подставим плечо – заверил Президент.

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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