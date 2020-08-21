Александр Лукашенко: «Я знал, что нам спокойно жить не дадут. Кто посильнее, будет наклонять слабейшего»

Новости Беларуси. 21 августа Александр Лукашенко посетил агрокомбинат «Дзержинский». Сразу после этого глава государства пообщался c его работниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из вопросов, который волнует обычных белорусов, – прямое вмешательство в дела суверенного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вас предупреждал: то ли еще будет – начнется передел мира. И где будем мы – главный вопрос. Свершилось? Свершилось. Я это интуитивно учуял 4 месяца (назад – прим. ред.), может даже в начале этого года. Я это учуял. И я знал, что нам спокойно жить не дадут. Кто посильнее, будет наклонять слабейшего, «цивилизованным» методом подтягивать к себе. Ну а у нас повод появился. Политическая кампания, мы не успели выкарабкаться из этой вот волокиты с ценами на нефть, на природный газ, пандемия повлекла за собой экономические процессы – и всё сошлось в одном месте.

Вот вы, люди, которые работаете, вы что, заметили особые какие-то изменения в жизни своей? Нет. Кто работал, тот не заметил. Мы не закрылись, понимая, что нам потом надо из этого карантина, изоляции как-то выходить. И вопрос – с чем мы выйдем? Экономика, политика, выборы – всё сошлось в одном месте. Людей возбудили, задурили им голову, пообещали вертолетные деньги: что вот сиди на площади, и будут разбрасывать. Я тоже так, мимо иду или еду на площадь, смотрю: думаю, может кто-то скинет? Ничего не выбрасывают, ничего не скидывают. Поэтому нам готовили вот эту заварушку. Читайте также: Александр Лукашенко: «Мы должны назло врагам всё посеять вовремя» Лукашенко о Тихановской: Я её вывез. Она нормальная женщина, но её кинули на пепелище Александр Лукашенко – министру сельского хозяйства: «Гречки нам хватит?» Они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон: три балтийские республики, мы и Украина. Видите, мы одно тут звено осталось, где еще Россия может сотрудничать с Западом. Хотелось это всё закрыть. Планируют всё это и направляют Соединенные Штаты Америки, а европейцы подыгрывают: сказано так – делают так. Создан специальный центр под Варшавой, мы контролируем и знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами.