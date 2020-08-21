Люди звонят в МВД по поводу ситуации на улицах Минска. Что они говорят?

Новости Беларуси. В МВД отмечают рост звонков по поводу ситуации на столичных дорогах. На линию 102 ежедневно обращаются горожане с просьбой привлечь к ответственности нарушителей спокойствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно шумно участники дорожного движения вели себя во время акций протеста и так называемых цепей солидарности, когда вдоль дорог выстраивались активисты. И речь не только о центральных проспектах, неспокойно было и в спальных районах. Некоторые автомобилисты нарочно медленно двигались вдоль тротуара, беспрерывно нажимали на клаксон и махали руками из окон.

– Мы на Пушкинской живем. Может подскажете, есть какая-то информация – когда это закончится? Невозможно отдыхать, окно открыть.

– По Веры Хоружей улица. Здесь сигналы. У меня отец – инвалид второй группы. Спать невозможно.

– Эти машины, которые сигналят, у меня уже сердце болит. У меня уже просто нет сил, я не знаю, куда обратиться. Это же люди за рулем. Им же надо какие-то меры принять – ну зачем они это делают?

– Здравствуйте. На станции метро «Грушевка» стоят два провокатора, кричат «Жыве Беларусь» и провоцируют машины сигналить. У меня маленький ребенок спит, можно что-то принять, меры какие-то?