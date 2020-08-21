Александр Лукашенко – министру сельского хозяйства: «Гречки нам хватит?»

Новости Беларуси. Против Беларуси действуют несколько центров сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 21 августа заявил Президент Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат «Дзержинский». Александр Лукашенко: «Мы должны назло врагам всё посеять вовремя» В первую очередь глава государства поинтересовался численностью сотрудников и есть ли среди трудового коллектива желающие бастовать. Как доложили Президенту, на агрокомбинате работает более 4 тысяч человек, протестующих здесь нет.

Далее речь шла об уборочной кампании. Александру Лукашенко также рассказали о финансово-экономической ситуации на агрокомбинате, строительстве на его территориях новых сельскохозяйственных объектов. В целом, Президент остался доволен увиденным. Хороший пример модернизации села и сельского хозяйства. Такую оценку дал глава государства предприятию. Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Приступили уже к уборке гречки и к уборке проса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Гречки нам хватит, как мы определялись? Иван Крупко:

Так точно. Александр Лукашенко:

Чтобы народ понимал, что раз Президент сказал обеспечить себя гречкой, Иван Иванович, министр, выполнил. Иван Крупко:

Поручение с областями выполнено на 100 %. 26 тысяч посеяно. В прошлом году было 11,8 тысячи гектаров. Урожайность сегодня составляет 13,9. Уже 5 % обмолочено, получили 2 тысячи тонн. Александр Лукашенко:

А сколько нам надо? Иван Крупко:

Мы получим гречихи 30 тысяч тонн, с учетом коэффициента 0,67 – 20 тысяч. Александр Лукашенко:

Этого нам достаточно? Иван Крупко:

Да. Потребление за 2019 год – 20 тысяч тонн. Социалка, милиция и военные – это примерно 3 тысячи тонн, остальное – торговля. Мы фактически проработали с областями. В Гомеле на КХП будет идти основная переработка. Там мощное предприятие. За две смены оно может обеспечить переработку гречки 35 тысяч тонн. То есть фактически весь наш объем они переработают.