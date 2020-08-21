Александр Лукашенко – министру сельского хозяйства: «Гречки нам хватит?»
Новости Беларуси. Против Беларуси действуют несколько центров сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 21 августа заявил Президент Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат «Дзержинский».
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В первую очередь глава государства поинтересовался численностью сотрудников и есть ли среди трудового коллектива желающие бастовать. Как доложили Президенту, на агрокомбинате работает более 4 тысяч человек, протестующих здесь нет.
Далее речь шла об уборочной кампании. Александру Лукашенко также рассказали о финансово-экономической ситуации на агрокомбинате, строительстве на его территориях новых сельскохозяйственных объектов.
В целом, Президент остался доволен увиденным. Хороший пример модернизации села и сельского хозяйства. Такую оценку дал глава государства предприятию.
Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Приступили уже к уборке гречки и к уборке проса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Гречки нам хватит, как мы определялись?
Иван Крупко:
Так точно.
Александр Лукашенко:
Чтобы народ понимал, что раз Президент сказал обеспечить себя гречкой, Иван Иванович, министр, выполнил.
Иван Крупко:
Поручение с областями выполнено на 100 %. 26 тысяч посеяно. В прошлом году было 11,8 тысячи гектаров. Урожайность сегодня составляет 13,9. Уже 5 % обмолочено, получили 2 тысячи тонн.
Александр Лукашенко:
А сколько нам надо?
Иван Крупко:
Мы получим гречихи 30 тысяч тонн, с учетом коэффициента 0,67 – 20 тысяч.
Александр Лукашенко:
Этого нам достаточно?
Иван Крупко:
Да. Потребление за 2019 год – 20 тысяч тонн.
Социалка, милиция и военные – это примерно 3 тысячи тонн, остальное – торговля.
Мы фактически проработали с областями. В Гомеле на КХП будет идти основная переработка. Там мощное предприятие. За две смены оно может обеспечить переработку гречки 35 тысяч тонн. То есть фактически весь наш объем они переработают.
Мы определились с планом, сейчас работаем с сетями. Основные операторы – «Белкоопсоюз». Это бесспорно, работаем с другими сетями. Встречались с «Еврооптом». Он оператор, 8 тысяч тонн завозит за пределы. На следующей неделе вместе с МАРТом встречаемся со всеми крупными сетями.
По оценкам, наша гречка будет конкурентоспособной на уровне российской гречки. Ее можно покупать и останется рентабельность и в сельхозпредприятиях.
Александр Лукашенко:
Отлично. Просчитайте по вертикали все цены, чтобы ни на одном этапе никто не наживался за счет ценообразования.
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Президент также посетил цеха, где ознакомился с производственными процессами.