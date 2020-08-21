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Вадим Девятовский сейчас находится в больнице. Его заявление может быть фейком

21 августа 2020 13:55
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Новости Беларуси. История с заявлением Вадима Девятовского, вполне возможно, очередной фейк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Девятовский сейчас находится в больнице. Его заявление может быть фейком-1

По имеющейся информации, председатель Белорусской федерации легкой атлетики сейчас находится в больнице, под наблюдением медиков.  

Предварительно у него диагностирован нервный срыв. Как сообщают наши источники, свое заявление на странице Facebook Девятовский сделал под давлением.

# Белорусские спортсмены # общество # Вадим Девятовский # Фотофакт

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