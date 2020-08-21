Вадим Девятовский сейчас находится в больнице. Его заявление может быть фейком

Новости Беларуси. История с заявлением Вадима Девятовского, вполне возможно, очередной фейк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По имеющейся информации, председатель Белорусской федерации легкой атлетики сейчас находится в больнице, под наблюдением медиков.

Предварительно у него диагностирован нервный срыв. Как сообщают наши источники, свое заявление на странице Facebook Девятовский сделал под давлением.