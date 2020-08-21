Александр Лукашенко: «Мы должны назло врагам всё посеять вовремя»
Новости Беларуси. Хороший пример модернизации села и сельского хозяйства. Такую оценку 21 августа дал Президент агрокомбинату «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Минской области.
В первую очередь глава государства поинтересовался численностью сотрудников и есть ли среди трудового коллектива желающие бастовать. Как доложили Президенту, на агрокомбинате работает более 4 тысяч человек, протестующих здесь нет.
Далее речь шла об уборочной кампании. Александру Лукашенко также рассказали о финансово-экономической ситуации на агрокомбинате, строительстве на его территориях новых сельскохозяйственных объектов.
Силы, техника, настроение у людей – всё есть.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Даже если ничего нет, мы должны назло врагам всё посеять вовремя. Но у нас, к счастью, всё есть для того, чтобы вовремя посеять.
Президент также посетил цеха, где ознакомился с производственными процессами и пообщался с работниками.