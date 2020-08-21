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Александр Лукашенко: «Мы должны назло врагам всё посеять вовремя»

21 августа 2020 10:52
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Новости Беларуси. Хороший пример модернизации села и сельского хозяйства. Такую оценку 21 августа дал Президент агрокомбинату «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Минской области.

В первую очередь глава государства поинтересовался численностью сотрудников и есть ли среди трудового коллектива желающие бастовать. Как доложили Президенту, на агрокомбинате работает более 4 тысяч человек, протестующих здесь нет.

Александр Лукашенко: «Мы должны назло врагам всё посеять вовремя»-1

Далее речь шла об уборочной кампании. Александру Лукашенко также рассказали о финансово-экономической ситуации на агрокомбинате, строительстве на его территориях новых сельскохозяйственных объектов.

Силы, техника, настроение у людей – всё есть.

Александр Лукашенко: «Мы должны назло врагам всё посеять вовремя»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Даже если ничего нет, мы должны назло врагам всё посеять вовремя. Но у нас, к счастью, всё есть для того, чтобы вовремя посеять.

Александр Лукашенко: «Мы должны назло врагам всё посеять вовремя»-7

Александр Лукашенко: «Мы должны назло врагам всё посеять вовремя»-9

Президент также посетил цеха, где ознакомился с производственными процессами и пообщался с работниками.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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